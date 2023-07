﻿Ansturm auf Leipzigs Freibäder erwartet

Leipzig. Leipzigs Freibäder erwarten an diesem Wochenende bei Sonne pur einen Ansturm. „Mit Blick auf das heiße Wochenende empfehlen wir Zeit und Geduld am Einlass, ausreichend Getränke und Gelassenheit“, sagt Marc Backhaus, einer der Sprecher der L-Gruppe, zu der auch die Sportbäder Leipzig gehören. „Nur mit gegenseitigem Respekt und Geduld steht dem Vergnügen am Wasser nichts im Wege.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Sportbäder Leipzig konnten in ihren Freibädern in dieser Saison etwa 85 000 Gäste begrüßen. Im Vorjahr „spülte“ der hitzige Sommer dem kommunalen Unternehmen exakt 198 541 Besucherinnen und Besucher in die Becken. Das Schreberbad und das Sommerbad Kleinzschocher sind dabei wie in den Vorjahren am stärksten besucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wem es im Schreberbad zu voll wird, der findet anderswo mitunter mehr Platz in den Becken. Für Familien mit Kindern sind das Sommerbad Südost (mit seinem Planschbecken) und das Sommerbad Schönefeld (mit Splashpad, Rutsche und Wasserpilz) sicher lohnenswerte Alternativen. Wieder offen ist auch das modernisierte Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße 54. Neu sind dort unter anderem auch die behindertengerechte Duschmöglichkeit und Toiletten.

LVZ