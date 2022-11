﻿Elsässer-Demo gegen die USA: Das sagt der US-Generalkonsul in Leipzig

Anhänger des rechtsextremen „Compact Magazins“ um Jürgen Elsässer wollen in Leipzig unter dem Motto „Ami go home“ demonstrieren. Wie denkt US-Generalkonsul Kenichiro Toko darüber?

Leipzig. US-Generalkonsul Kenichiro Toko bereitet sich und sein Haus auf einen schwierigen Samstag vor. Die Demonstration unter dem Motto "Ami go home" mit mehr als 15.000 angekündigten Teilnehmern findet in unmittelbarer Nähe des US-Generalkonsulats statt.

„Da sind Leute, die uns nicht willkommen heißen“

"Ich bin traurig, weil Leipzig und Mitteldeutschland für mich und meine Familie ein zweites Zuhause geworden ist", sagte Kenichiro Toko am Freitag während eines Solidaritätsbesuchs von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). "Es ist traurig, daran zu denken, dass da draußen Leute sind, die uns nicht willkommen heißen." Die Sicherheit bereite ihm keine Sorgen, wohl aber die Botschaft des Aufzugs.

Toko betonte aber auch: „Wir leben in einer Demokratie, jeder hat das Recht, seine Meinung friedlich zu äußern.“ Toko und Gemkow waren sich einig darin, dass die Demonstranten für eine laute Minderheit stehen. „Sie sind hier sehr willkommen, diese Stimmen repräsentieren nicht die Mehrheit“, betonte der Minister. „Ich hoffe, dass es in dieser Region mehr Stimmen geben wird, die positive Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterstützen und die Minderheit der negativen Stimmen übertönen werden“, entgegnete der Generalkonsul. Manchmal wundere er sich darüber, für wie viele Dinge die USA kritisiert werden, sagte Toko. „Wahrscheinlich ist es oft der einfachste Weg, ein einzelnes Land zu beschuldigen. Aber die Probleme dieser Welt sind so komplex, dass niemand allein dafür verantwortlich ist und sie auch nicht allein lösen kann.“

Generalkonsul will Kontakte ausbauen

Gemkow hob die Bedeutung des Generalkonsulats hervor. Die Vertretung sei enorm wichtig für den gegenseitigen Austausch in vielen Bereichen. Die USA zählten zu den wichtigsten Handelspartnern des Freistaates Sachsen; mehrere Tausend Jobs in der Region gingen auf US-amerikanische Firmen zurück. Toko dankte Sachsens Wissenschaftsminister für dessen Rückendeckung und Engagement in der transatlantischen Partnerschaft. Es sei in der Region nicht immer populär, die Vereinigten Staaten und die deutsch-amerikanischen Beziehungen öffentlich zu unterstützen.

Deren Stellenwert betonte auch der Generalkonsul. „Wir haben in diesem Jahr einen Austausch wiederbelebt, bei dem wir mit dem Freistaat Lehrern aus Sachsen Aufenthalte für knapp zwei Wochen in den USA ermöglichen. Wir möchten künftig noch mehr solche Möglichkeiten des Austauschs schaffen.“

