﻿Antisemitismus-Beauftragter Klein warnt in Leipzig vor „Verschieben roter Linien“

Leipzig. Jüdisches Leben stärken und ihm eine Selbstverständlichkeit in der deutschen Gesellschaft geben – dafür leistet Leipzig einen „enorm wichtigen Beitrag“, findet Felix Klein, auch mit Blick auf die am Sonntag endende Jüdische Woche. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung besuchte am Freitag das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig.

Auch wenn der Terminkalender des 54-Jährigen keine Stippvisite beim Festival zuließ, kennt er es sehr gut: Vor drei Jahren war der passionierte Geiger Teil eines Streichquartetts, das zur Jüdischen Woche auftrat. Mit Küf Kaufmann, dem Vorsitzenden der hiesigen Israelitischen Religionsgemeinde, ist er freundschaftlich verbunden. „Dass Leipzig mit dem Institut, dem Ariowitsch-Haus und der Synagoge ein wichtiges Zentrum für jüdisches Leben darstellt, ist noch nicht bekannt genug“, so der Beauftragte bei seinem Besuch im LVZ-Medienhaus, „mal ganz abgesehen vom Wirken großer Berühmtheiten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy.“

Unzufriedenheit als Nährboden

Am Wochenende bietet das Festival noch einmal ein breit gefächertes Programm aus Konzerten, Theater, Kunst und Diskussionen. Und gerade die gewinnen angesichts eines erstarkenden Antisemitismus an Bedeutung, betont Klein. Den Nährboden dafür macht er in der allgemeinen gesellschaftlichen Unzufriedenheit und dem bröckelnden Zusammenhalt aus.

„Einige macht die Situation anfälliger für irrationale Erklärungsmuster“, konstatiert Klein. „Dazu gehören Judenfeindlichkeit und der Missbrauch von Symbolen wie dem Judenstern.“ Hinzu kämen die sozialen Medien als Plattform, um Unwahrheiten und Verschwörungserzählungen zu verbreiten.

„Unsere Demokratie ist wehrhaft“

Hohe Umfrage-Werte für die AfD und die laut einer Studie wachsenden rechtsextremen Einstellungen in den neuen Bundesländern bereiten ihm Sorgen. „Dennoch bin ich überzeugt, dass unsere Demokratie wehrhafter ist als zur Zeit der Weimarer Republik.“ Unter anderem setzt er auf die Sensibilisierung von Verfassungsschutz, Polizei und Rechtsprechung.

Dass inzwischen bundesweit in der Justiz Antisemitismus-Beauftragte ernannt wurden, sei ein wichtiger Schritt. „Ein anderer ist, das jüdische Leben sowohl in seiner Tradition als auch im Heute zu einem selbstverständlichen Bestandteil werden zu lassen, und da sind Leipzig und die Jüdische Woche beispielhaft.“

Verschieben roter Linien

Problematisch findet Klein das Wachstum von Judenfeindlichkeit im Kulturbetrieb. Das zeige bei Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters, der bei seinen Shows Luftballons in Schweineform mit dem Davidstern aufsteigen lässt, sowie bei der vergangenen Documenta. Aktuelles Beispiel: Der umstrittene Auftritt der spanischen Band Ska-P beim „Ruhrpott Rodeo“-Festival nahe Bottrop. Ihr Song „Intifada“ beinhalte Israel-bezogenen Antisemitismus. „Dieses Austarieren von Grenzen und Verschieben roter Linien ist leider selten justiziabel, hier liegt es an den Veranstaltern, solchen Tendenzen keine Bühne zu geben.“

Nicht zu unterschätzen ist aus seiner Sicht die Präsenz von Stolpersteinen. Auch Gedenktafeln an jüdische Opfer des Nazi-Terrors, wie sie momentan an den Häusern im Leipziger Waldstraßenviertel angebracht werden, findet er wichtig. „Damit wird Gedenkkultur in den Alltag getragen. Der Holocaust hat auch in den Straßen stattgefunden, in denen wir leben.“

Ein schwieriger Spagat: einerseits nie die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung aus dem öffentlichen Gedächtnis zu verlieren, andererseits jüdisches Leben nicht zu reduzieren auf die „unheilige Dreifaltigkeit Antisemitismus, Nahost-Konflikt und Holocaust“, wie es ihm gegenüber kürzlich eine junge Jüdin formulierte. „In der Schule wird vor allem das Sterben dieser ethnisch-religiösen Gruppe dokumentiert, doch es sollte auch deren Leben im Hier und Jetzt vermittelt werden. Wir müssen weg von diesem einen Narrativ.“

