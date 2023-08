Anwohnerparken für einen Euro pro Tag? Leipziger CDU strikt dagegen

Leipzig. Die CDU Leipzig lehnt den Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für eine deutliche Verteuerung des Anwohnerparkens in Leipzig strikt ab. Die DUH hatte eine Anhebung der Gebühr auf mindestens einen Euro pro Tag und Fahrzeug gefordert – für größere Fahrzeuge auch mehr. „Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe nach einer zehnfachen Verteuerung des Anwohnerparkens ist keine Umwelthilfe, sondern ein Feldzug gegen das Auto. Wir haben es satt, von dieser sogenannten „gemeinnützigen“ Organisation immer wieder ideologisch motivierte Angriffe und Belehrungen gegen die Bürger, auch unserer Stadt, zu erleben“, sagt der Leipziger CDU-Kreisvorsitzende Andreas Nowak.

Die Leipziger, die auf ein Auto angewiesen sind, seien genauso gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und Bewohner von Leipzig. „Wir brauchen eine Verkehrspolitik von Maß und Mitte, die alle einbezieht. Dazu gehören auch die Autofahrer“, sagte Nowak, der im Landtag auch verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist.

Neue Gebührenordnung: Leipzig wartet erst Urteilsbegründung ab

Die Umwelthilfe hatte kritisiert, dass viele Städte – darunter auch Leipzig – weiter die frühere bundeseinheitliche Gebühren-Obergrenze von nur 30,70 Euro pro Jahr anwenden. In Sachsen ist diese Obergrenze seit Mai 2022 für die Kommunen aber nicht mehr verpflichtend. In Leipzig wollte die Stadtverwaltung auf Drängen der Grünen-Stadtratsfraktion eigentlich bis März 2023 eine neue Gebührenordnung für das Anwohnerparken vorlegen. Allerdings soll nun zunächst die schriftliche Begründung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts abgewartet werden: Das Gericht hatte im Juni die Regelung zum neuen, teureren Anwohnerparken in Freiburg teilweise moniert.

Umwelthilfe: „Öffentlicher Raum an parkende Autos verramscht“

Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, drängt dennoch die Städte zum Handeln. ,„Wir werden nicht weiter hinnehmen, dass kostbarer öffentlicher Raum für wenige Cent pro Tag oder gar kostenlos an parkende Autos verramscht wird.“ Resch spricht von einer „absurden Subventionierung des Privatautos“. Leipzigs CDU-Kreischef Nowak kann dieser Argumentation nichts abgewinnen. Er hält Resch entgegen: „Der ‚kostbare öffentliche Raum, der laut Umwelthilfe angeblich verramscht werden soll‘ gehört den Bürgern mit Auto genauso wie allen anderen. Die Menschen in unserer Stadt brauchen wirklich keine Belehrung einer sogenannten Umwelthilfe‘, wie sie zu leben haben.“

CDU-Chef: „Stadt muss alle Verkehrsträger berücksichtigen“

Die Leipziger CDU fordert stattdessen von der Stadtverwaltung ein Konzept, in dem alle Verkehrsträger gleichberechtigt berücksichtigt werden. „Hier ist aber bei der Stadtverwaltung leider totale Fehlanzeige. Gerade beim Anwohnerparken sperren sich die Umweltaktivisten, auch von den Grünen.“ Anstatt Quartiersgaragen und -Parkhäuser zu fördern, soll das Auto nach deren Willen aus dem Stadtbild möglichst entfernt werden. „Das ist gegen die Bedürfnisse der ganz normalen Leipziger Bürger, der hiesigen Wirtschaft und auch der Pendler, die in unsere Stadt zum Arbeiten kommen. Sie alle brauchen auch Platz zum Parken.“ Anstatt „unsinnige und absurde Preistreibereien zu veranstalten“, müsse Leipzig eine Stadt der Möglichkeiten sein und bleiben, so Nowak.

