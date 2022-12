Für Anwohner sind die Anwohnerparkausweise eine gute Sache: Sie finden damit fast immer einen Parkplatz und die Preise für die Ausweise sind vergleichsweise günstig. Doch die Deutsche Umwelthilfe fordert eine deutliche Anhebung.

Leipzig. Umweltschützer machen Druck, damit Kommunen wie Leipzig die Preise für das Anwohnerparken deutlich anheben. So hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in dieser Woche erklärt, dass Parken für Anwohner bundesweit "zu billig" sei. Diese Belastungen seien "zu gering" um eine Mobilitätswende zu erreichen. So habe unter anderem die Stadt Leipzig angekündigt, noch im Jahr 2022 ein Konzept für Anwohnerparkausweise zu erarbeiten. Doch bislang gebe es noch keinen konkreten Vorschlag. Leipzigs Stadtverwaltung erklärte auf LVZ-Nachfrage, das angemahnte Konzept werde im ersten Quartal 2023 vorgelegt.