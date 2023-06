Apotheken-Streik mit klaren Ansagen - Der Mittwoch in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

brauchten Sie heute Medikamente aus der Apotheke? Dann haben Sie eventuell vor verschlossenen Türen gestanden. Denn heute wurde bei den Apotheken bundesweit gestreikt. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Wie viele Häuser genau hierzulande mitgemacht haben, konnte der Sächsische Apothekerverband nicht sagen. Von den 919 Häusern im Freistaat habe sich einer Sprecherin zufolge jedoch „die sehr große Mehrheit beteiligt“.

Und in Leipzig? In der Innenstadt war kaum etwas von dem Ausstand zu spüren. Ob im Petersbogen, in den Hauptbahnhof-Promenaden, in der Grimmaischen Straße oder am Brühl: Die meisten City-Apotheken waren geöffnet. In den verschiedenen Stadtvierteln hingegen standen viele Patienten vor verschlossenen Türen. Dasselbe gilt auch für die Umlandgemeinden wie Markkleeberg. Von dort strömten die Patienten mit ihren Rezepten zu den vier Notdienst-Apotheken. Doch auch in den bestreikten Apotheken nicht wirklich nichts. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten Gespräche mit den Kundinnen und Kunden.

Laut der Branche geht die Rechnung für viele Apotheker nicht mehr auf. Steigende Mieten, Gehälter, Software- und Lieferantenkosten stünden einem Festbetrag von 8,35 Euro pro abgegebenem verschreibungspflichtigem Medikament gegenüber, der seit fast zwei Jahrzehnten nahezu stagniert. Deswegen lautet eine Forderung, diesen Betrag auf 12 Euro anzuheben. Hinzu kommen Lieferengpässe und bürokratische Hürden, die den Personalbedarf erhöhen. Mein Kollege Mathias Wöbking hat sich an dem Protesttag in Leipzig umgesehen.

Die Zeiten, in denen sich Apotheken finanziell gelohnt haben, sind 30 Jahre her.“ Franziska Schmidt Apothekerin am Leipziger Ostplatz

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) betonte übrigens die wichtige Rolle der Apotheken - besonders während der Coronazeit. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass losgelöst von der Pandemie das Apothekenhonorar mit zahlreichen Maßnahmen angehoben wurde.“ Dennoch wisse sie, dass einzelne Apotheken – vor allem in Stadtrandlagen und im ländlichen Raum – mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Diese Probleme wolle ihr Ministerium zusammen mit den Berufsvertretungen der Apothekerinnen und Apotheker künftig lösen.

Bild des Tages

Die Fußball-Europameisterschaft naht. Noch ein Jahr, dann geht das Turnier los. Auch Leipzig ist ein Austragungsort - als einzige Ost-Metropole. Die Leipziger Verkehrsbetriebe schicken nun eine speziell gestaltete Straßenbahn auf die Gleise. © Quelle: Dirk Knofe

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Leipzig sucht 1600 Freiwillige für die Fußball-EM 2024: Unter dem Motto „One year to go" läuft nun in die heiße Phase der Vorbereitung auf das Turnier in der Messestadt. „Leipzig ist stolz, zu den Euro-Ausrichtern zu gehören, und wird sich als weltoffener Gastgeber präsentieren", sagte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Wer ehrenamtlich beim EM-Turnier am Spielort Leipzig mithelfen will, kann sich nun auf dem DFB-Portal dafür bewerben.

Fall Marinus van der Lubbe: Nach einer monatelangen Untersuchung wurde das Gutachten zum im Januar exhumierten Leichnam des mutmaßlichen Reichstagsbrandstifters Marinus van der Lubbe veröffentlicht. Außerdem gibt es Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung.

Leipziger Kino schafft Wegwerfbecher ab: Das Kino Cinestar am Burgplatz ist Anfang Juni komplett auf Mehrwegbecher umgestiegen. Alles, was an Softdrinks aus dem Hahn gezapft wird, fließt nun in wieder verwendbare Behälter. Kaffee und Tee gibt's in Porzellangeschirr, Wein im Glas. Dazu wie gehabt Limonade, Wasser und Bier in Flaschen. „Die Gäste reagieren durchweg positiv", sagt Chef Rainer Weber. Ziehen andere Häuser nach?

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt über die Rechtmäßigkeit von Versammlungsverboten in der Corona-Pandemie. Konkret geht es um eine sächsische Corona-Schutzverordnung aus dem April 2020.

Sommertheater im Leipziger Zoo: Aufgeführt wird „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas" um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr am Haupteingang) in der Pfaffendorfer Straße 29. In diesem Open-Air-Theater begegnet das Ensemble des Schauspiels Leipzig den verschiedenen Facetten der Liebe. Tickets gibt es hier.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

