Am bundesweiten Streik haben sich in Leipzig vor allem die Apotheken der Stadtviertel beteiligt. In der Innenstadt spürten die Kunden hingegen kaum etwas davon. Ein Report.

Leipzig. In der Leipziger Innenstadt ist das Überraschende am Apothekenstreik, dass niemand überrascht ist – jedenfalls nicht die Kundinnen und Kunden, die schnell ein Rezept einlösen wollen. Denn ob im Petersbogen, in den Hauptbahnhof-Promenaden, in der Grimmaischen Straße oder am Brühl: Die meisten City-Apotheken waren am Mittwoch geöffnet. In den verschiedenen Stadtvierteln hingegen standen viele Patienten vor verschlossenen Türen.