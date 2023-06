﻿Apothekenstreik in Leipzig: Falsche Anreize gehen zulasten der Patienten

Ein Streiktag soll Probleme der Apotheken verdeutlichen. Doch aus der Politik kommt das Signal, dass Apotheken keineswegs darben. Unabhängig davon, welche Seite recht hat: Anreize dürfen nicht zulasten der Patienten gehen – ein Kommentar.

Leipzig. Die gute Nachricht lautet aus Patientensicht: Zumindest Notapotheken bleiben am 14. Juni in Leipzig geöffnet. Und angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Praxen mittwochs ohnehin allenfalls vormittags Sprechstunden anbieten, wird sich vielleicht auch die Zahl der Menschen in Grenzen halten, die dringend ihr Rezept in ein Medikament umtauschen möchten.