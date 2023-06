﻿Arznei trotz Streik? So läuft in Leipzig der Protesttag der Apotheken ab

Leipzig. Nein, ein gewöhnlicher Notdienst wird es am 14. Juni nicht werden. Da ist sich Apothekerin Anke Groitzsch sicher. „Dafür liegen wir zu zentral“, sagt die Inhaberin der Lipsia-Apotheke in der Leipziger Südvorstadt. Am bundesweiten Protesttag „gegen die Sparpolitik der Bundesregierung“ – mit diesen Worten haben es diese Woche große Zeitungsanzeigen verkündet – werden fast alle Apotheken in Deutschland für einen Tag in den Streik gehen.

Auch von den gut 100 in Leipzig und den rund 920 in Sachsen bleiben die meisten geschlossen, sagt Kathrin Quellmalz, Sprecherin des Sächsischen Apothekerverbands. „In manchen Landkreisen sind sogar alle Apotheken zu.“

„Meine Kosten steigen immer weiter“: Anke Groitzsch, Inhaberin der Lipsia-Apotheke in Leipzigs Südvorstadt. © Quelle: Dirk Knofe

Fünf geöffnete Apotheken in Leipzig und Taucha

Es ist Zufall, dass die Lipsia-Apotheke und drei weitere in Leipzig nicht dazu zählen. Alle 33 Tage sei man nun mal mit dem Notdienst dran, erklärt Groitzsch. Normalerweise würde er am Mittwochabend beginnen, diesmal aber bereits am Morgen. Stets teilen sich dieselben Apotheken eine Sonderschicht: Neben Lipsia stehen am Streiktag in Leipzig die Brücken-Apotheke in Großzschocher, die Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum sowie die Schlehen-Apotheke in Paunsdorf im Plan. Ebenso in Taucha die Apotheke an der Poliklinik.

„Wir werden mit drei Leuten arbeiten“, kündigt Apothekerin Groitzsch an. Mehr Personal also als sonntags sowie nachts, um dringend benötigte Medikamente auszugeben. Die Notdienstgebühr von 2,50 Euro fällt erst ab 20 Uhr an. Wegen des erwarteten Andrangs müssen die Kundinnen und Kunden voraussichtlich nicht klingeln und bekommen ihre Arznei auch nicht lediglich durch die Klappe. „Vermutlich wird einer von uns eh immer an der Tür stehen.“ Nicht nur, um Rezepte entgegenzunehmen, fügt sie an: „Wir suchen das Gespräch.“

Notdienst-Apotheken am 14. Juni Folgende Notdienst-Apotheken in Leipzig und Taucha öffnen am Streiktag, 8 Uhr. Der Notdienst streckt sich bis zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8 Uhr), bevor die Apotheken wieder in ihre regulären Öffnungszeiten übergehen: Brücken-Apotheke in Großzschocher, Dieskaustraße 220, Telefon 0341/4795556 Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum, Wittenberger Straße 81, Telefon 0341/9118180 Lipsia-Apotheke in der Südvorstadt, Kochstraße 60, Telefon 0341/3913245 Schlehen-Apotheke in Paunsdorf, Schlehenweg 28a, Telefon 0341/259410 Apotheke an der Poliklinik in Taucha, Graßdorfer Straße 13, Telefon 034298/988870

Auch viele streikende Apothekerinnen und Apotheker wollen nicht einfach den Laden abschließen, kündigt Verbandssprecherin Quellmalz an. Vor etlichen Geschäften sollen Informationsstände stehen. Andere wollen ein Zeichen setzen, ergänzt sie, indem sie ganztägig durch die Notfall-Klappe bedienen. Was welche Apotheke genau vorhat, habe man nicht abgefragt.

Auch in der Landesapothekenkammer weiß man lediglich, dass es eine Vielzahl von Aktionen geben soll, so Geschäftsführer Frank Bendas. Ein Kollege habe ihm gesagt: „Wenn eine Mutti zum Info-Stand kommt und dringend Fiebersaft für ihr Baby braucht, dann kümmern wir uns, dass sie ihn kriegt.“

Mittwochs generell weniger aktuelle Rezepte

Die Kammer muss gewährleisten, dass die Notversorgung funktioniert. „Wir sehen keine Gefährdung“, versichert Bendas. Die Kliniken haben ohnehin ihre eigenen Apotheken ohne allgemeinen Kundenverkehr. Sie beteiligen sich nicht am Streik, auch wenn sie dessen Forderungen vielerorts teilen.

„Lieferengpässe sind im Moment ein großes Problem und binden sehr viele Ressourcen“, sagt Yvonne Remane, Apotheken-Leiterin am Leipziger Uniklinikum. Dünnen Kurierdienste am Streiktag ihre Dienstpläne aus? Der Phoenix-Pharmahandel beliefert von Plaußig-Portitz aus zahlreiche Leipziger Apotheken – die Mannheimer Firmenzentrale antwortet verklausuliert: „Wir sind jederzeit in der Lage, eingehende Bestellungen zu bedienen.“ Mittwochs bieten viele Arztpraxen sowieso nur eingeschränkt Sprechstunden an, sodass an diesem Wochentag generell weniger Rezepte bedient werden müssten.

Gab es einen Kundenansturm vor dem Streik? „Eher nicht“, sagt Anke Groitzsch von der Lipsia-Apotheke. Dort hängen handgeschriebene Plakate an den Kassen. „Ziel: Verlässliche Verfügbarkeit wichtiger Arzneimittel in Deutschland“, ist auf einem zu lesen. „Wir streiken nicht, wir protestieren für unsere Kunden“, erklärt die Inhaberin.

Kosten steigen – Vergütung stagniert

Der Forderungskatalog der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ist lang. Auslöser waren die Lieferengpässe an Blutdrucksenkern, Kinder-Fiebersäften und weiteren Medikamenten, die vor allem seit dem vergangenen Herbst Schlagzeilen machten. „Wir kümmern uns um jedes Rezept“, sagt Groitzsch. Aber der Zeit- und Personalaufwand werde nicht im Ansatz vergütet. Die ABDA kritisiert, dass der Apotheken-Festbetrag von derzeit 8,35 Euro pro Medikament, von denen 2 Euro an die Krankenkassen gehen, seit Jahren weitgehend stagniert. „Aber meine Kosten steigen immer weiter“, seufzt Groitzsch.

Wünsche und Forderungen auf handgeschriebenen Plakaten an der Lipsia-Apotheke. © Quelle: Dirk Knofe

Der Sächsische Apothekerverband hat zwei Busse gebucht, um Mitglieder von Leipzig und Dresden zur zentralen Kundgebung nach Berlin zu bringen. Sie werden voll sein. Aber Anke Groitzsch wird in der Südvorstadt die Stellung halten: „Ich bin gespannt, wie unsere Kunden reagieren“, sagt sie. „Und ob sie verstehen, dass wir das nicht für uns, sondern für sie machen.“

