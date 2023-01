Appell der Leipziger Stadtreinigung: Batterien und Akkus richtig entsorgen

Akkus und Batterien müssen richtig entsorgt werden. Einerseits, um Menschen in der Müllentsorgung zu schützen und andererseits, um die Wertstoffe in den Kreislauf zurückzuführen. Die Leipziger Stadtreinigung gibt Tipps, wie man am besten vorgeht.

Leipzig. Alte Handys, nicht mehr genutzte Laptops oder Batterien aus der Fernsehfernbedienung. Bei all diesen Dingen gilt: Fachgerecht entsorgen. Darauf weißt die Stadtreinigung Leipzig hin und gibt Tipps, wie man das am besten macht.

Bei falscher Entsorgung: Brand- und Explosionsgefahr

Wenn die technischen Geräte erst in Rest- oder Sperrmüll und später in der Müllpresse landen, kann das zu großen Problemen führen: „Durch das mechanische Zusammenpressen der in Elektroaltgeräten und Möbeln verbauten Batterien und Akkus besteht Brand- und Explosionsgefahr“, so Thomas Kretschmar, Betriebsleiter bei der Stadtreinigung Leipzig. Neben den Gefahren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Müllverarbeitungsanlagen könnten außerdem gefährliche Stoffe in die Umwelt gelangen. „Häufig handelt es sich hierbei um Lithium-Akkus und -Batterien, erkennbar an den Kennzeichnungen ‚Li‘ und ‚Li-Ion‘, die in den nicht dafür vorgesehenen Abfallpressen landen“, wie Kretschmar außerdem sagt.

Entsorgungsstellen in Leipzig

Vor der Entsorgung eines technischen Geräts sollte deshalb laut Stadtreinigung bestenfalls immer der Akku entnommen und zu einer Annahmestelle geschafft werden. Unter anderem nehmen Elektrofachmärkte oder Fahrradgeschäfte die Akkus kostenlos zurück. Auch die Wertstoffhöfe in Leipzig, die Schadstoffannahme und das Schadstoffmobil nehmen die Energiespeicher entgegen. Wichtig ist, die Pole abzukleben, damit es nicht zu einem Kurzschluss kommt.

Nicht nur Akkus muss man fachgerecht entsorgen, auch Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien können zum Beispiel über Sammelboxen in Supermärkten oder Drogerien abgeben werden.

Die für alle Giftstoffe ausgerüstete spezielle Schadstoffannahme auf dem Wertstoffhof in der Lößniger Straße 7 hat Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Samstags nimmt der Betrieb von 8:30 Uhr bis 14 Uhr Akkus und Co entgegen.