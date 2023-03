﻿Aprilwetter schon im Leipziger März – Eine wechselhafte Woche steht bevor

Altenburger Einbruchserie setzt sich fort: Hoher Sachschaden in Südost

Böse Überraschung nach dem Wochenende: Schon wieder waren Einbrecher in Altenburg unterwegs, richteten diesmal hohen Schaden in der Käthe-Kollwitz-Straße an. In der Neugasse hingegen schlug ein Hausbewohner Einbrecher in die Flucht.