﻿Arbeiten starten: Grünanlage an der Connewitzer Spitze in Leipzig wird größer

In der kommenden Woche rücken auf dem Areal an der Connewitzer Spitze die Bauarbeiter an, kündigt die Leipziger Stadtverwaltung an. Die dortige Brachfläche soll zur Grünanlage umgestaltet werden.

