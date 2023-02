﻿Architekt des Neuen Rathauses – Urne von Hugo Licht wird umgebettet

Leipzig. Passender hätte der Termin kaum gewählt werden können. Zum 100. Todestag von Hugo Licht, dem wichtigsten Architekten der Leipziger Gründerzeit, werden an diesem Dienstag die Aschen von Hugo und seiner Frau Clara Licht auf dem Südfriedhof umgebettet.

Damit schließt sich ein Kreis – im Beisein von Nachfahren der Familie sowie städtischer Vertreter wie Umweltbürgermeister Heiko Rosental (Linke). Clara Licht hatte ihren Ehemann erst drei Jahre vor ihrem Tod am 17. Juni 1913 (im Alter von 65 Jahren) überzeugen können, einen Grabplatz auf dem Leipziger Südfriedhof auszusuchen. Doch dort, in der Abteilung VII, wurde zunächst die Älteste ihrer vier gemeinsamen Töchter beigesetzt, welche 1911 nach einem langen Tuberkulose-Leiden verstarb.

Dienstag Buchpremiere im Ratsplenarsaal

Das fünfte Kind, der Sohn Albrecht, war keine zwei Jahre alt geworden und fand seine Ruhestätte 1884 auf dem Johannisfriedhof. Eine Tragödie, die Clara Licht nie verwinden konnte. Sie nährte in der sonst so tatkräftigen und künstlerisch hoch gebildeten Frau (ein Spross der Berliner Industriellen-Dynastie Heckmann) immer wieder Todessehnsüchte. „Wenn ich doch erst draußen auf dem Friedhof läge; mir ist das Leben grenzenlos zuwider“, lautete auch der letzte Eintrag in ihre Tagebücher. Diese hat der Lehmstedt-Verlag soeben in einer fulminanten Ausgabe zusammengefasst – ein authentischer Einblick in das bürgerliche und Musik-Leben jener Epoche, in der Leipzigs Einwohnerzahl von 150.000 auf 600.000 emporschnellte. Zur öffentlichen Buchpremiere wird heute um 18 Uhr in den Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses eingeladen.

Ausgewählte Bauten von Hugo Licht Bauten von Hugo Licht in Leipzig (Auswahl): 1881–86 Erweiterung Museum der bildenden Künste auf dem Augustusplatz (zerstört) 1883/84 Kapelle und Leichenhalle auf dem Neuen Johannisfriedhof (zerstört) 1883/84 heutiges Immanuel-Kant-Gymnasium 1883–86 Konservatorium der Musik (heute Musikhochschule) 1886/88 Städtischer Schlachthof (heute MDR-Gelände) 1885–87 Predigerhaus an der Nikolaikirche 1886–89 Städtisches Siechenhaus (heute „Rotes Haus“, Universität Leipzig) 1888–90 Polizeipräsidium Dimitroffstraße 1889–90 Städtische Gewerbeschule (heute Wiener-Bau der HTWK, Wächterstraße) 1889–91 Städtische Markthalle (zerstört, am heutigen Wilhelm-Leuschner-Platz) 1892–96 Erstes Grassimuseum (heute Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz) 1893–96 Mustermessehaus Städtisches Kaufhaus am Neumarkt 1894–97 Umbau Johanniskirche (zerstört) 1896 Aussichtsturm auf dem Rosentalhügel 1897 Kasernenanlage in Möckern, Georg-Schumann-Straße 146–150 1897/98 heutige Schule am Adler in der Antonienstraße 1898/99 heutige Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“ in der Karl-Vogel-Straße 1896–1905 Neues Rathaus 1908–11 Stadthaus neben dem Neuen Rathaus 1912/13 Feuerversicherungsanstalt (zusammen mit Georg Weidenbach, heute „Runde Ecke“) 1912/13 Matthäistift in der Kommandant-Prendel-Allee 1913–15 Zeppelinbrücke am Elsterbecken Bauten von Hugo Licht außerhalb Leipzigs: 1878–80 Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee 1891–96 Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Breslau (zusammen mit Christian Behrens) 1910-12 Rathaus in Döbeln (zusammen mit Otto Richter)

So viel über die zahlreichen Bauwerke von Hugo Licht bekannt ist, gibt es doch bisher keine umfassende Abhandlung über sein Leben. Im Lexikon steht, dass er am 21. Februar 1841 als Sohn eines Gutsbesitzers in Niederzedlitz (80 Kilometer östlich von Zielona Góra) zur Welt kam, nach der Realschule eine Maurerlehre absolvierte und bei bekannten Berliner Architekten lernte. Ein Studium an der Berliner Bauakademie führte er nicht bis zum Diplom, sondern gründete gleich nach der Hochzeit 1870 in der Hauptstadt ein eigenes Architekturbüro. Das allerdings lief wirtschaftlich miserabel.

Ursprünglich wollte Hugo Licht das Alte Rathaus am Leipziger Markt abreißen lassen und durch diesen Neubau ersetzen. Doch dort reichte der Platz nicht für die schnell wachsende Verwaltung der noch schneller wachsenden Messestadt. © Quelle: Faber&Faber

Licht war jedoch ein gewiefter Netzwerker, Selbstvermarkter und Strippenzieher, zudem ein begnadeter Zeichner von Entwürfen. So gelang ihm, dass er 1879 ohne jede Ausschreibung zum Leiter des Hochbauamtes nach Leipzig berufen wurde – auf Vorschlag von Oberbürgermeister Otto Georgi. In dessen Sinne peppte der nunmehrige Stadtbaudirektor das Amt zur zentralen und leistungsstarken Planungsmaschine für alle öffentlichen Bauten auf. „Licht war kein Stadtplaner im heutigen Sinne, aber er verteilte seine Bauten wie eine Kette von Preziosen über Leipzig“, erklärt Denkmalpfleger Peter Leonhardt. Zum Geheimnis seines Erfolgs habe gehört, dass er dem Rat eine besonders gute Bezahlung seiner Beschäftigten abtrotzte. „So bekam er erstklassiges Personal, das nicht den Ehrgeiz entwickelte, Entwürfe unter eigenem Namen zu erstellen.“

Licht baute „eine Kette von Preziosen“

Zu der Kette von Preziosen gehörten unter anderem der neue Schlachthof im Süden, das Städtische Kaufhaus als Leipzigs erster Messepalast, die Markthalle, Schulen wie das jetzige Kant-Gymnasium, das alte Grassi-Museum (heute Stadtbibliothek), die Johanniskirche, das Predigerhaus im Nikolaikirchhof, das Polizeipräsidium, das frühere Bildermuseum auf dem Augustusplatz, das Musik-Konservatorium in der Grassi- oder die wunderschöne Städtische Gewerbeschule (heute Wiener-Bau der HTWK) in der Wächterstraße. Selbst beim Städtischen Siechenhaus („Rotes Haus“ der Uni-Medizin-Fakultät) habe der Architekt ein edles Treppenhaus und einen schlossähnlichen Grundriss eingesetzt – obwohl es für die Ärmsten der Armen mit schweren Gebrechen errichtet wurde.

Die Baustelle vom Neuen Rathaus in Leipzig um 1903. © Quelle: Andre Kempner

Hauptwerk des Meisters wurde freilich das Neue Rathaus (1899 – 1905) auf dem Gelände der früheren Pleißenburg. Erst wollte Licht das Alte Rathaus am Mark durch einen Neubau ersetzen. Als der Platz dort für die stark gewachsene Verwaltung nicht ausreichte, setze der Stadtbaurat alles daran, die Widerstände privater Architekten gegen seine Direkt-Beauftragung am neuen Bauplatz Martin-Luther-Ring zu brechen. Das gelang zwar nicht, doch letztlich setzte sich Licht trickreich mit einem Entwurf durch, den er außer Konkurrenz und unter Missachtung der Ausschreibungsvorgaben für einen Wettbewerb mit 51 Architekturbüros eingereicht hatte, erläutert Leonhardt. „Mehrere befreundete Jury-Mitglieder und Gutachter waren ihm dabei sehr behilflich.“

Kosten für Neues Rathaus verdreifacht

Nach dem Zuschlag durch den Rat veränderte Licht den Entwurf noch stark, die Baukosten verdreifachten sich auf zehn Millionen Reichsmark. Doch Leipzig bekam so eines der schönsten und größten Rathäuser (578 Zimmer) der Gründerzeit in Deutschland – mit einer unverwechselbaren Turm-Silhouette und der genialen Lösung zweier übereinandergestapelter Wandelhallen, die durch eine atemberaubende Festtreppe verbunden sind. Der bei der Fassade verwendete Würzburger Muschelkalk wurde bald stilbildend für weitere Historismus-Bauten in Leipzig. Licht verwendete ihn später auch beim benachbarten Stadthaus (weitere 300 Zimmer für die Verwaltung, errichtet 1908 bis 1912).

Der Architekt Hugo Licht und seine Frau Clara um 1910. © Quelle: Lehmstedt Verlag

Obwohl inzwischen selbst recht vermögend, baute der auch in diesem Fach erprobte Meister seiner eigenen Familie keine Villa. Stattdessen bezog man in Leipzig bis zum Tod von Clara Licht viermal neue Wohnungen. 1914 entwarf er ein Familiengrab für den Südfriedhof, wo Hugo Licht, der knapp zehn Jahre nach Clara am 28. Februar 1923 starb, unter großer Anteilnahme der Bürger bestattet wurde. Die von ihm gestaltete Grabstätte musste zu DDR-Zeiten jedoch dem „Sozialistischen Ehrenhain“ weichen und wurde in die Abteilung V versetzt. Hingegen verblieben die Urnen in der Abteilung VII. Zum 100. Todestag des nimmermüden Architekten, den die Leipziger Universität zum Professor erhob, obwohl er nicht mal ein Abitur hatte, werden die Urnen nun an die komplett restaurierte Grabstätte umgebettet.