﻿Wie sich Leipzig zu DDR-Zeiten baulich verändert hat

Leipzig. Wer ein Verständnis darüber sucht, warum Leipzig heute so aussieht wie es aussieht, kommt an den 40 Jahren sozialistischer Prägung nicht vorbei. Im Architektur-Verlag „DOM publishers“ ist jetzt ein Buch mit vielen privaten Fotos und Zeichnungen erschienen, das diese Zeit kompetent und kritisch erhellt. „Architektur und Städtebau in der DDR“ lautet der Titel des magenta-farbenen Bandes – in ihm geht es ganz überwiegend um Leipzig.

Keine Angst: Die 272 Seiten sind nicht theorielastig geschrieben, sondern direkt aus dem Leben geschöpft. In zwölf Interviews erzählen Frauen und Männer, die in der DDR oft an wichtigen Stellen planten oder entwarfen, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind und was sie damit angefangen haben. Mit dabei sind der letzte Chefarchitekt der Stadt Leipzig Dietmar Fischer, sein Stellvertreter Johannes Schulze, der Chefarchitekt vom Baukombinat Leipzig Frieder Hofmann sowie (als dessen Kontrapart) der Denkmalschützer Wolfgang Hocquél.

Eine Woche, bevor am 30. Mai 1968 die Leipziger Paulinerkirche und das Augusteum gesprengt wurden, veröffentlichte die LVZ eine Sonderbeilage mit Entwürfen für den Karl-Max-Platz. Sie stammten vom Büro des Chefarchitekten der Messestadt (seinerzeit Horst Siegel). Federführend für die neue Universität (mit dem damals höchsten Gebäude in beiden deutschen Staaten) war jedoch der Berliner Stararchitekt Hermann Henselmann (Stalinallee). An der Stelle des früheren Leipziger Bildermuseums (in der Bildmitte) wollte er ein Auditorium Maximum für die Universität errichten. Die hiesigen Planer wandelten dieses Teilprojekt aber nach und nach mit viel Geschick in einen Neubau für das Gewandhausorchester um. © Quelle: LVZ-Archiv / Rometsch

Entschieden haben fast immer alte Männer

Zu Wort kommen ebenso Stadtplanerinnen wie Marta Doehler-Behzadi und Heike Scheller, auch die besonders rebellische Architektin Angela Wandelt. Die Laufbahnen dieser Frauen, die Leipzigs Stadtbild wesentlich mitgestaltet haben, begannen jedoch erst kurz vor der Wende. In der DDR sei es typisch gewesen, „die alten Männer vor sich zu haben“, berichtet Doehler-Behzadi über damalige Chefs. Sie suchte sich bald was anderes, gründete in Leipzig 1992 mit Studienfreundin Iris Reuther (heute Senatsbaudirektorin in Bremen) eines der ersten privaten Stadtplanungsbüros in Ostdeutschland.

Die bauliche Entwicklung Leipzigs verlief zu DDR-Zeiten im Grunde in drei Etappen. Erst waren die Kriegsschäden zu beseitigen, erzählt Architekt Schulze. Wegen der Rolle als internationaler Messeplatz durften – nur in Leipzig – noch lange private Architekturbüros arbeiten. In den 1960er-Jahren setzte sich aber auch hier die „sozialistische Umgestaltung“ mit großformatigen Neubaukonzeptionen durch, mussten dafür sogar intakte Kulturschätze weichen. Ob Paulinerkirche, der Deutrichs Hof aus der Renaissancezeit oder Leipzigs schönstes Treppenhaus im Augusteum – das Buch enthält dazu viele Hintergründe.

Veranstaltung würdigt Architekt Sziegoleit

Nach dem Machtantritt Honeckers begann ab 1973 der Bau riesiger Wohnsiedlungen an der Peripherie, während die Innenstädte verfielen. „Die Stadt brach uns unter dem Hintern weg“, so Doehler-Behzadi, die wie andere Planer versuchte, zumindest das Zentrum vor einer Zerstörung durch Plattenbauten zu bewahren. Wo sie mutig waren und wo eher nicht, auch darüber geben alle Interviewten erstaunlich offen Auskunft.

Der Leipziger Architekt Winfried Sziegoleit arbeitete mehr als zehn Jahre lang an den Plänen für das 1981 eröffnete Gewandhaus mit. Auf ihn ging die Anwendung des Scharounschen Konzeptes (Berliner Philharmonie) für den Großen Saal zurück. Auch gab er der Fassade zum heutigen Augustusplatz unter dem Eindruck vieler Anregungen letztlich die prägenden Züge. © Quelle: Andreas Doering

Geführt wurden die Gespräche von Studierenden und Mitarbeitern am Institut für Kunstgeschichte der Universität Leipzig und vom Leibniz-Institut GWZO. Die Interviews seien auch als Quellen für künftige Forschungen gedacht, erklärt Mitherausgeber Arnold Bartetzky. So findet sich in dem Band auch das letzte große Interview mit Winfried Sziegoleit, der 2021 verstarb. Die Leipziger Kulturstiftung widmet dem bedeutenden Architekten (Gewandhaus, Bowlingtreff, Wildpark-Gaststätte) an diesem Donnerstag eine Veranstaltung mit Zeitzeugen in der Alten Nikolaischule. Beginn ist um 19 Uhr.