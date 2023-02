﻿Areal der früheren Leipziger Markthalle – Abbrucharbeiten beginnen

Der Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig ist alles andere als ein Ort mit Wohlfühlcharakter. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Jetzt beginnen erste Abbrucharbeiten. Was dahinter steckt, steht hier:

Leipzig. Die letzte Weltkriegswunde der Leipziger Innenstadt soll in den nächsten Jahren geheilt, der Wilhelm-Leuschner-Platz neu gestaltet werden. Diesem Vorhaben dienen Abbrucharbeiten am Standort der einstigen Markthalle. Wie das Dezernat Stadtentwicklung und Bau am Freitag informierte, steht der Rückbau im Zusammenhang mit der Verlegung der dortigen Fernwärmetrasse. Sie soll bis Mitte des Jahres in die Grünewaldstraße wechseln.

Bäume und Hecken werden abgeholzt

Zunächst müssten Teile des Kellers der früheren Markthalle abgebrochen werden, teilte das Dezernat mit. Im Zuge dieser Maßnahme und der Verlegung der Fernwärmeleitung sei auch die Fällung von 28 Bäumen und 23 Metern Hecken auf dem Leuschnerplatz notwendig. Dies sei aus Naturschutzgründen – etwa wegen nistender Vögel – nur bis Ende Februar möglich. Für die Fällung eines Höhlenbaums sei eine Befreiung gemäß Paragraf 67 des Bundesnaturschutzgesetzes durch die Untere Naturschutzbehörde erteilt worden, hieß es.

Die alte Leipziger Markthalle, später von Bomben schwer getroffen. © Quelle: LVZ-Archiv

Wie berichtet, soll der Wilhelm-Leuschner-Platz zu einem multifunktionalen Stadtplatz mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Wohnungen, Büros, Gastronomie, Einzelhandel, Freiflächen und dem Naturkundemuseum entwickelt werden. Auch „ein hoher Grünanteil“ sei vorgesehen, betonte das Dezernat Stadtentwicklung und Bau.

Erste sichtbare Baumaßnahmen am Platz werden in diesem Jahr das Institut für Länderkunde an der Windmühlenstraße und das Uni-Institut Global Hub an der Grünewaldstraße sein. Der Grundsatzbeschluss zur Bebauung der Ostseite des Platzes sowie zur Offenhaltung und Begrünung der Westseite war vom Leipziger Stadtrat im Jahr 2017 gefällt worden. „Verschiedene Maßnahmen sollen helfen, bereits während der mehrjährigen Bauphase des Quartiers einen Grünanteil auf dem Platz zu gewährleisten und somit die Artenvielfalt zu schützen“, hieß es weiter. So würden bestehende Bäume und Sträucher so lange erhalten, wie es der Bauablauf zulässt. Zudem sei ein sogenanntes Zwischengrün auf den Flächen nördlich des City-Tunnel-Aufgangs vorgesehen. Voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres sollen dort auf rund 2000 Quadratmetern temporär Bäume und Sträucher angepflanzt.

Zerstörte Markthalle galt als Schandfleck

Dort, wo sich einst die im Krieg zerstörte Markthalle befand, soll ebenfalls ein Neubau entstehen – und dieser soll zumindest im Erdgeschoss wieder eine Markthalle erhalten. Für die Obergeschosse und einen Pavillonanbau favorisierte der Stadtrat im November vergangenen Jahres einen Bildungscampus aus Musik- und Volkshochschule. Kosten: rund 125 Millionen Euro. Wie die Räume genau verteilt werden könnten, soll bis zum Frühjahr geprüft werden.

Im östlichen Teil der Fläche, die nach wie vor der Kommune gehört, soll gegen Ende 2023 der Bau des oben genannten Global Hubs (5000 Quadratmeter Nutzfläche, 34 Millionen Euro) durch den Freistaat Sachsen beginnen. Für diesen Holzbau gibt es bereits einen Architekturentwurf des Leipziger Büros Schulz und Schulz.

Die alte Leipziger Markthalle entstand in den Jahren 1889 bis 1891 nach Plänen von Stadtbaudirektor Hugo Licht. Am 4. Dezember 1943, beim schwersten Bombenangriff auf die Messestadt während des Zweiten Weltkriegs, wurde sie zerstört. Ein Teil des Gebäudes und die Kellerräume konnten aber schon wenige Tage später wieder genutzt werden. Doch nach dem Neubau von Wohnhäusern an der Windmühlen- und der Grünewaldstraße in den 1950er-Jahren wurde die zum Teil noch in Trümmern liegende Halle als Schandfleck angesehen – und abgerissen.