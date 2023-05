﻿Arena Leipzig nicht mehr zeitgemäß: Wenn es dem Handball-Torwart auf den Kopf tropft

Leipziger Osten

In der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Montagabend ein Haus mit Steinen und Farbe beschädigt worden, das bislang als neue Polizeiwache vorgesehen war. An dem Angriff sollen 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein, so die Polizei. Eine junge Frau wurde festgenommen.