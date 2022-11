﻿Anwohner kämpfen um Parkplätze im Arthur-Bretschneider-Park

Am Arthur-Bretschneider-Park spielt sich ein Tauziehen um Stellplätze ab: Hunderte Anwohner haben schon im Jahr 2014 erfolgreich einen Vorstoß abgewehrt, die zwei Dutzend Abstellflächen im Park abzuschaffen, jetzt müssen sie es erneut.

Zur Protestkundgebung haben sich spontan rund 50 Anwohner in der Gottschallstraße eingefunden.

Leipzig. Die Zukunft der Gottschallstraße schlägt bei Anwohnern des Arthur-Bretschneider-Parks Wellen. Denn in dem Teil der Trasse, der im Park verläuft, gibt es rund 50 Stellflächen, die wegen der Parkplatznot im Umfeld dringend benötigt werden. Weil jetzt auf Initiative des Geyserhaus e.V. über neue Verkehrslösungen diskutiert wurde, fürchten die Autobesitzer den Verlust dieser Stellplätze. Eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Parkplätze hat 422 Unterzeichner gefunden; parallel gibt es auch eine Petition im Stadtrat, die bislang 26 Leipziger unterschrieben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für Parken Höhe Gottschallstraße“

Anwohnerin Martina Langs hat schon einmal im Jahr 2014 um die Stellplätze im Park gekämpft. Damals hatten Leipzigs Ökolöwen die Aktion „Mach’s leiser“ angeschoben und angeregt, den Straßenabschnitt im Park abzupollern und diese Straßenfläche durch gartenbauliche Maßnahmen aufzuwerten. Auslöser war damals eine vom Umweltbund Ökolöwe durchgeführte Bürgerbefragung, bei der der Wunsch geäußert wurde, die beiden Teile des Arthur-Bretschneider-Parks wieder zu verbinden und das Areal so besser erlebbar zu machen. Die Gottschallstraße trenne den Park in zwei Teile und mindere somit den Erholungswert, hieß es.

Martina Langs kämpft um die Stellplätze der Gottschallstraße im Brettschneiderpark. Die Resonanz im Viertel ist groß. Über 400 Anwohner haben ihre aktuelle Protestnote unterzeichnet. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die parkenden Autos stören niemanden und sie machen auch keinen Lärm“, hatte Martina Langs damals argumentiert. Und die Spaziergänger im Park seien auf ganz anderen Wegen unterwegs. Sie hatte deshalb Flyer angefertigt und sie hinter die Scheibenwischer parkender Autos gesteckt. Auch in viele Hauseingänge hatte sie Infoblätter gehängt. Außerdem initiierte sie im Internet eine Online-Petition „Für Parken Höhe Gottschallstraße“, in der sich 212 Gegner der Abpollerung eintrugen.

„Ergebnisoffene Bürgerbeteiligung“ zugesagt

Die CDU-Fraktion schrieb ihr daraufhin, die Stadtverwaltung habe versichert, dass es vor einer Abpollerung der Gottschallstraße „eine ausgewogene und ergebnisoffene Bürgerbeteiligung“ geben wird. Bei dieser könnten sich dann alle interessierten Bürger zu Wort melden – nicht nur die bei „Mach’s leiser“ Engagierten.

Heute fühlt sich Martina Langs hintergangen. „Das angekündigte Bürgerbeteiligungsverfahren hat es nie gegeben“, sagt die 65-Jährige. „Stattdessen startete das Geyserhaus eine Aktion mit ausgewählten Teilnehmern, von der ich nur durch Zufall erfahren habe und die die Beseitigung der Parkplätze in der Gottschallstraße vorantreibt.“

Sie hat deshalb in diesem Jahr wieder eine Unterschriftensammlung gestartet, die den Erhalt der Parkplätze in der Gottschallstraße fordert. Diesmal hat sie sogar 422 Unterzeichner gefunden und wollte die Unterlagen am Mittwoch nach einer Protestkundgebung mit 43 Teilnehmern dem Geyserhaus e.V. übergeben. Doch dort wurde die Unterschriftensammlung nicht angenommen. „Ich bin dafür nicht der richtige Ansprechpartner“, sagt Florian Schetelig, stellvertretender Geschäftsführer des Vereins und Organisator der Verkehrs-Workshops mit Vertretern der Stadtverwaltung.

„Niemand will die Gottschallstraße sperren“

Er betont auch, dass der in den Workshops zusammengetragene Ideen-Katalog aus 26 Vorschlägen die Sperrung der Gottschallstraße für den Autoverkehr offenhält. Dort ist zu lesen, dass die Situation zunächst „beobachtet, ausgewertet und noch einmal diskutiert“ werden soll und erst „in einem zweiten Schritt“ weitere verkehrsorganisatorische Maßnahmen „erneut beraten, diskutiert und abgewogen“ werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martina Langs sieht das ganz anders. „Hier wird versucht, unter Umgehung des Bürgerwillens Tatsachen zu schaffen“, glaubt sie. Auch durch das Workshop-Vorhaben, an einem halben Dutzend Straßen Bäume zu pflanzen, drohe eine große Zahl von Parkplätzen wegzufallen. „Nicht auszudenken, wenn das alles realisiert wird“, so Langs. „Dann wird der Parkdruck ringsum noch stärker. Dann finden wir nirgendwo mehr einen Parkplatz.“ Sie will deshalb jetzt die Unterschriften dem Sächsischen Landtag übergeben. „Ich hoffe, dass dann auf die Stadt Leipzig eingewirkt wird.“

In der Leipziger Stadtpolitik ist das Thema bereits angekommen. „Vor diesem Stellplatzbedarf kann die Stadtverwaltung nicht einfach die Augen verschließen“, erklärte auf der Demo Stadtrat Konrad Riedel (CDU) und forderte Verbesserungen. „Bei allen Lösungsversuchen muss aber ein Konsens gefunden werden, mit dem alle Anlieger leben können.“

„Konzept für Quartiersgaragen nötig“

Auch die AfD-Stadträte Christian Kriegel und Udo Bütow waren gekommen. „Die AfD-Fraktion steht an der Seite der Gohliser und Eutrizscher, die sich berechtigte Sorgen um eine weitere Verschärfung der Parkplatzsituation machen“, so Kriegel. „Wir fordern schon seit langem Lösungen für die akute Parkplatznot in Leipzig. Die Stadt muss endlich ein Konzept zu Quartiersgaragen vorlegen, statt den ruhenden Verkehr weiter zu verbannen.“

Um diese Stellplätze wird gestritten. Sollten sie wegfallen, gibt es im Viertel keinen Ersatz für sie. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rathaus wird bestätigt, dass zum Thema Gottschallstraße im Abschnitt des Arthur-Bretschneider-Parks ursprünglich ein Bürgerbeteiligungsverfahren geplant war, aber nicht stattgefunden hat. „Dies ist der Priorisierung der Aufgaben in der Verwaltung geschuldet, die eine Realisierung aufgrund gebundener Personalkapazitäten bisher nicht ermöglichte“, erklärte ein Sprecher auf LVZ-Anfrage. Deshalb seien in der Gottschallstraße auch noch keine Veränderungen vorgenommen worden. Die Verwaltung werde sich mit den Ergebnissen der Workshops des Geyserhaus e.V. befassen und dann einen Vorschlag unterbreiten, wie es weiter geht.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android