„Artwashing“: Kritik an „Dimensions“-Austellung wächst - der Mittwoch in Leipzig

die Digitalisierung in der Kunst ist kein neues Thema, aber ein schon immer aufregendes. Das lässt sich aktuell auch in der Ausstellung „Dimensions“ in den Leipziger Pittlerwerken erkennen. 60 Kunstwerke sollen dort erfahrbar machen, wie Kunst und technologische Entwicklung zusammenhängen. So beeindruckend die Ausstellung beim Betrachten ist, so umfangreich ist allerdings auch die Kritik daran.

Genauer gesagt geht es um Hauptförderer Palantir Technologies und wie die Zusammenarbeit in Leipzig entstand. Das US-Unternehmen entwickelt Software zur Analyse großer Datenmengen, die weltweit auch von Sicherheitsbehörden genutzt wird. Das führt immer wieder zu großen Bauchschmerzen bei Datenschützern. Zuletzt rügte beispielsweise das Bundesverfassungsgericht den Einsatz bei der Polizei in Hessen.

Inzwischen kursiert ein offener Brief von Künstlerinnen und Künstlern, die Palantir Technologies in Leipzig regelrechtes „Artwashing“ vorwerfen - also den Versuch, heikle Geschäftspraktiken mit Hilfe von Kunst „reinzuwaschen“. Mehr als 600 Menschen aus aller Welt haben diesen Brief inzwischen unterschrieben.

Mein Kollege Jürgen Kleindienst hat mit den Initiatorinnen und Initiatoren gesprochen und beleuchtet die Hintergründe. Lesen Sie auch seinen Kommentar zum Thema.

Parallel zur Velo-City haben wir an diesem Mittwoch zum LVZ-Fahrradfest auf den Augustusplatz geladen. Das Wetter spielte leider nicht so mit, wie wir hofften. Aber dennoch ließen sich viele die Laune nicht verderben - so wie Jacob Seiwerts (11 Jahre) und Vater Matthias auf dem Pumptrack. © Quelle: André Kempner

Am frühen Abend startete dann die große Bike-Parade vom Augustusplatz - im 10-Kilometer-Rundkurs durch den Leipziger Westen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Velo-City schlossen sich an. Einen ersten Stimmungsbericht hat unser Volontär Philip Fiedler aufgeschrieben.

Ein Poller, den es gar nicht geben dürfte: Auf der viel befahrenen Prager Straße im Leipziger Südosten markiert ein orangefarbener Poller neuerdings den Rand einer Fahrradspur. Wie meine Kollegin Friederike Pick herausgefunden hat, Auf der viel befahrenen Prager Straße im Leipziger Südosten markiert ein orangefarbener Poller neuerdings den Rand einer Fahrradspur. Wie meine Kollegin Friederike Pick herausgefunden hat, wusste die Stadtverwaltung bisher selbst allerdings nichts davon und hat ihn auch nicht beauftragt.

Hohe Mieten, enorme Nachfrage: Innerhalb eines Jahres sind die Mieten für Studierende in Leipzig um fast ein Fünftel gestiegen. Gleichzeitig sind die Wohnheimplätze knapp. Sachsen hat deshalb jetzt ein Bauprogramm für neue Wohnheime aufgelegt. Innerhalb eines Jahres sind die Mieten für Studierende in Leipzig um fast ein Fünftel gestiegen. Gleichzeitig sind die Wohnheimplätze knapp. Sachsen hat deshalb jetzt ein Bauprogramm für neue Wohnheime aufgelegt. Die Details gibt es im Artikel von Andreas Debski

Rathaus-Mitteilung sorgt für Irritation: Die Leipziger Stadtverwaltung hat in einer Mitteilung „Palästina“ in eine Reihe mit anderen souveränen Staaten gestellt. Die Bundesrepublik selbst erkennt das Land völkerrechtlich allerdings nicht an. Was steckt dahinter? Die Leipziger Stadtverwaltung hat in einer Mitteilung „Palästina“ in eine Reihe mit anderen souveränen Staaten gestellt. Die Bundesrepublik selbst erkennt das Land völkerrechtlich allerdings nicht an. Was steckt dahinter? Mein Kollege Klaus Staeubert hat recherchiert

Start des „Superblocks“ in Leipzig: An einer Kreuzung im Osten der Stadt bilden neuerdings mehrere Poller eine „Diagonalsperre“, die Fußgänger und Radfahrer durchlässt – jedoch keine Autos. An einer Kreuzung im Osten der Stadt bilden neuerdings mehrere Poller eine „Diagonalsperre“, die Fußgänger und Radfahrer durchlässt – jedoch keine Autos. Nach dem Vorbild Barcelonas soll dieser „Superblock“ Ruhe ins Viertel bringen

Argentinische Breaktbeats: Catnapp stammt aus Argentinien und verbindet verschiedenen Spielarten der elektronische Musik miteinander. Im Vorprogramm von Modeselektor sorgte die junge Frau schon für Begeisterung. Am Donnerstagabend spielt Catnapp zusammen mit Magi Merlin (Kanada) Catnapp stammt aus Argentinien und verbindet verschiedenen Spielarten der elektronische Musik miteinander. Im Vorprogramm von Modeselektor sorgte die junge Frau schon für Begeisterung. Am Donnerstagabend spielt Catnapp zusammen mit Magi Merlin (Kanada) im wunderschönen UT Connewitz

Tote Hamster in Miami: Wann fängt es an, dass man gleichgültig wird? „Nach 66 Tagen Wiederholung wird etwas zur Gewohnheit“, heißt es mit Verweis auf das verstorbene Nagetier im Titel des neuen Theaterstücks in den Cammerspielen. Wann fängt es an, dass man gleichgültig wird? „Nach 66 Tagen Wiederholung wird etwas zur Gewohnheit“, heißt es mit Verweis auf das verstorbene Nagetier im Titel des neuen Theaterstücks in den Cammerspielen. Morgen Abend wird Premiere gefeiert

