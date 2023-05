﻿Vom Mount Everest bis in den Kleingarten: Asisis Panoramen aus 20 Jahren

Leipzig. Seit 20 Jahren stellt Yadegar Asisi im Panometer in Leipzig seine Panoramen aus. Seitdem ist er gemeinsam mit den Leipzigerinnen und Leipzigern um die halbe Welt gereist.

Mount Everest

„Everest“ war das erste Panorama in Leipzig, das später sogar neu aufgelegt wurde. © Quelle: Volkmar Heinz

Mit dem Panorama „Everest“, dem weltweit größten Panorama des höchsten Berges der Erde, begann am 24. Mai 2003 der Siegeszug der Panoramen von Yadegar Asisi. Das Bild zeigt den Berg, der auf Nepali Sagarmatha („Stirn des Himmels“) genannt wird, inmitten der majestätischen Hochgebirgslandschaft des Himalaya. Das Panorama war von 2003 bis 2005 und dann wieder in einer Neuauflage 2012/2013 im Panometer zu sehen.

Rom CCCXII

"Rom CCCXII" war das zweite Werk von Yadegar Asisi im Leipziger Panometer. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Rom 312 – das erste monumentale Historienpanorama von Asisi – versetzt den Betrachter in die spätantike Metropole des Jahres 312 n. Chr. Im Mittelpunkt steht der Einzug Kaiser Konstantins, der nach dem Sieg über seinen Rivalen Maxentius das Christentum zur Weltreligion erhob und damit Geschichte schrieb (2005 bis 2009).

Amazonien

Ab 2009zeigte das Panometer die Schönheit und Vielfalt des Ökosystems Regenwald. © Quelle: Andreas Döring

Amazonien – das Naturpanorama zeigt die Schönheit und Vielfalt des Ökosystems Regenwald mit Tag- und Nachtsimulation, Sonnenauf- und Sonnenuntergang, den Geräuschen des prasselnden Regens und der tiefdunklen Tropennacht mit ihren unzähligen akustischen Facetten (2009 bis 2012).

Leipzig 1813

"Leipzig 1813“ führte zurück in die Zeit der Völkerschlacht. © Quelle: Leipzig report

Leipzig 1813 – dem Gedenken an die Völkerschlacht bei Leipzig widmete Asisi das erste Leipziger Panorama: Vor den Toren der wohlhabenden Handelsstadt kämpfte 1813 mehr als eine halbe Million Soldaten um die Vorherrschaft in Europa, rund 100.000 Menschen starben. Vom Turm der Thomaskirche aus eröffnet sich dem Betrachter ein Blick auf die Straßen der Innenstadt, auf Chaos und Gedränge im Moment einer der größten Niederlagen Napoleons. Inszeniert wird bewusst kein heroisierendes Schlachtengetümmel (2013 bis 2015).

Great Barrier Reef

Das Great Barrier Reef war das fünfte Leipziger Panoramas seit 2003. © Quelle: Leipzig report

Great Barrier Reef – zeigt die einzigartige Unterwasserwelt des Korallenriffs vor der Küste Australiens in ihrer ganzen fragilen Schönheit und Diversität. In seiner Verdichtung schafft das Werk einen idealisierten Raum, der in der Natur weder in seiner Gesamtheit noch zur gleichen Zeit zu sehen wäre. Doch das Riff ist bedroht. Asisi fragt, ob unser Fortschritt diesen unschätzbaren Verlust rechtfertigt (2015 bis 2017).

Titanic

Bei der TITANIC-Ausstellung war nicht das Unglück zu sehen, sondern das in zwei Teile zerbrochene Wrack und verstreute Trümmerteile. © Quelle: Andre Kempner

Titanic – der Betrachter wird auf den Grund des Ozeans in mehr als 3800 Meter Tiefe geführt. Gezeigt wird nicht das Schiffsunglück selbst. Zu sehen sind das in zwei Teile zerbrochene Wrack und verstreute Trümmerteile (2017 bis 2019).

Carolas Garten

Carolas Garten von Yadegar Asisi: Die Ansicht eines Leipziger Gartens führt in die Welt des Mikrokosmos. © Quelle: Andre Kempner

Carolas Garten – die Ansicht eines Leipziger Gartens führt in die Welt des Mikrokosmos. Die wohl jedem Besucher vertraute Szenerie eines typischen Kleingartens wird in der tausendfachen Vergrößerung des Panoramas zu einer ganz eigenen, farbenfrohen und fantastisch anmutenden Welt (2019 bis 2021).

New York 9/11

"New York 9/11" ist die aktuelle Schau von Yadegar Asisi in Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

New York 9/11 – das Antikriegspanorama stellt die Szenerie um das World Trade Center am Morgen des 11. September 2001 um 8.41 Uhr, fünf Minuten vor den Terroranschlägen auf das World Trade Center, vor. Mit dem Wissen um die nachfolgende Katastrophe wird dieser Ausgangspunkt inmitten des morgendlichen Trubels in der multikulturellen Metropole zu einer scheinbar utopischen Momentaufnahme. Integriert sind fünf weitere Installationen, die den anschließenden „Krieg gegen den Terror“ zeigen (seit 2022 bis voraussichtlich 2024).

LVZ