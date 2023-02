﻿Asylunterkünfte in Leipzig: Ärger in der SPD nach der Stadtratssitzung

Gibt es unzulässige oder gar verbotene Fragen? Ein Anfrage an den Leipziger Oberbürgermeister zur Unterbringung von Flüchtlingen in Stötteritz und Lindenthal wird für die Sozialdemokraten zur Zerreißprobe.

Leipzig. Dicke Luft bei Leipzigs Sozialdemokraten: SPD-Stadtratsmitglied Andreas Geisler hat Ärger mit den Jusos. Weil er sich am Mittwoch in der Ratsversammlung bei der Abstimmung über einen Antrag der AfD enthielt, geht der SPD-Nachwuchs jetzt auf den Parteifreund los. Es ging um die Zulassung einer Anfrage in Bezug auf die geplanten Geflüchtetenunterkünfte in Stötteritz und Lindenthal.