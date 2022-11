﻿Asylverfahren in Leipzig: Wie Geflüchtete an kompetente Anwälte kommen

Oft geraten Geflüchtete und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Sachen Asylrecht an Anwälte ohne Spezialausbildung. Das kann entscheidende Folgen haben. Der Sächsische Flüchtlingsrat und der Verein Refugee Law Clinic Leipzig geben Tipps, um kompetente Juristen zu ermitteln – und mahnen Verbesserungen in Behörden und bei Beratungen an.

Leipzig. Möglicherweise hat Malik Dargahifar noch Glück. Nach erfolglosem Klageverfahren gegen die Ablehnung seines Asylverfahrens sorgte ein neuer Anwalt dafür, dass einer Berufung stattgegeben wurde. In wenigen Wochen wird am Sächsischen Oberverwaltungsgericht noch einmal über den Antrag des in Leipzig lebenden Syrers – seinen Namen haben wir zu dessen Schutz verändert – verhandelt.

Der Anteil der Asylbescheide, die von Verwaltungsgerichten nach einer Klage aufgehoben werden, ist seit Jahren hoch. Geflüchtete benötigen Informationen und oft eine rechtliche Vertretung, um dagegen vorzugehen. An die richtigen Rechtsanwälte zu geraten, kann jedoch schwierig sein. „Es gibt nicht viele, aber zumindest in der Stadt Leipzig immer mehr spezialisierte und sehr engagierte Asyl- und Aufenthaltsrechtsanwälte“, sagt Hannah Franke vom Verein Refugee Law Clinic Leipzig (RLCL). „Der Zugang zu ihnen ist aber besonders für Geflüchtete im ländlichen Raum nicht immer gegeben.“

Verein bietet Ausbildung an

Die RLCL, 2014 von Studierenden der Uni Leipzig gegründet, berät unabhängig und kostenlos vor allem Asylsuchende und Menschen in Duldungen. Studentinnen und Studenten aller Fachrichtungen und allen anderen Interessierten bietet der Verein ein kostenfreies Ausbildungsprogramm an, um Grundlagenkenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht zu vermitteln – unter anderem in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten sowie anderen NGOs aus der Region.

Partner ist auch der Sächsische Flüchtlingsrat, eine überparteiliche und konfessionell ungebundene Menschenrechtsorganisation, die sich seit Gründung 1991 für die Interessen und Rechte von Geflüchteten in Sachsen einsetzt. Seit Anfang dieses Jahres ist Oliver Nathan zusammen mit einer Kollegin für die Asyl-, Perspektiv- und Anschlussberatung bei ACT in Leipzig zuständig, ein vom Freistaat Sachsen und der UNO gefördertes Projekt.

Über zwei Jahre Wartezeit

Wie entscheidend die richtigen Rechtsbeistände sein können, zeigt das Beispiel Malik Dargahifar. Von Griechenland flüchtete er 2019 weiter nach Deutschland, um sich um seine minderjährigen Neffen zu kümmern, deren Eltern auf tragische Weise gestorben waren. Nach über zwei Jahren Wartezeit wurde sein Asylantrag abgelehnt, trotz anwaltlicher Vertretung. Die Situation erschien aussichtslos – bis sich ein anderer Rechtsbeistand fand, der auf Asyl- und Aufenthaltsrecht spezialisiert ist. Nun hofft der 29-Jährige, dass sich das Blatt für ihn und die Kinder noch zum Guten wendet und sie endlich in eine sichere Zukunft blicken können.

Pauschal möchte das Team der Refugee Law Clinic Leipzig Rechtsanwälten keineswegs den Willen absprechen, gute Arbeit zu leisten. Es brauche jedoch Spezialisierung. „Beispielsweise kann das Absolvieren des Fachanwaltslehrgangs für Migrationsrecht ein Kriterium bei der Suche nach anwaltlicher Vertretung sein“, so Franke. Auf Anfrage informieren die Flüchtlingsräte und Refugee Law Clinics in Deutschland über Kanzleien, die mit ihnen und anderen NGOs kooperieren.

Mangel an Beratungsstellen

Aktuell wächst der Bedarf an Information mit der Zahl neu ankommender Asylsuchender. „An unabhängigen Beratungsstellen für Geflüchtete herrscht in Sachsen ohnehin ein großer Mangel“, konstatiert Nathan. Die RLCL berät im Zwei-Wochen-Turnus freitags von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Poliklinik in Leipzig-Schönefeld, im Landkreis Leipzig jeden Donnerstag in der Infostelle in der Alten Spitzenfabrik in Grimma.

Ukrainerinnen und Ukrainer gehören übrigens kaum zur Klientel, weil ihnen das Asylverfahren erspart bleibt. Zu Problemen kommt es hier vor allem „bei nicht verheirateten Paaren, bei denen eine Hälfte eine Drittstaat-Angehörigkeit hat“, sagt Oliver Nathan, „da wird die Partnerschaft oft nicht anerkannt. Dann besteht Handlungs- und Unterstützungsbedarf“.

„Eine Farce“: Das Wirtsehepaar Heike und Matthias Reinhardt mit Flüchtling Dawit Gebru Wegu, der seit Ende der Ausbildung keine dauerhafte Arbeitserlaubnis erhält. © Quelle: André Kempner

Medien können nur einen Bruchteil der Fragwürdigkeiten im Asylrecht und im Umgang mit Geflüchteten abbilden. Den Fall des Jordaniers Mohammad K. beispielsweise: Der 26-Jährige, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt und vier Jahre bei einer Bäckerei arbeitete, verlor die Arbeitserlaubnis. Ein Ausbildungsangebot des Betriebsleiters soll die Ausländerbehörde verweigert haben. Mitte September sollte K. abgeschoben werden, der Versuch scheiterte. Erst in letzter Minute beauftragten der junge Mann und sein Freundeskreis einen spezialisierten Rechtsanwalt. Inzwischen beschäftigt sich die Sächsische Härtefallkommission mit dem Fall.

Für Kritik vom Sächsischen Flüchtlingsrat wie von der RLCL sorgt auch der Vorgang um den jungen Eritreer Dawit Gebru Wegu, der 2021 mit Bravour eine Ausbildung zum Koch absolvierte, aber vom zuständigen Ausländeramt in Grimma wegen fehlender Personaldokumente im Anschluss keine Arbeitserlaubnis bekam. Obwohl er unbedingt weitermachen möchte und das Betreiber-Ehepaar des Gasthauses Alte Nikolaischule ihn dringend braucht, ist der 22-Jährige weiterhin arbeitslos.

„Forderungen sind absurd“

Die Bedingung des Amtes: In Eritrea müssen Personen ausfindig gemacht werden, die ihm seine Papiere beschaffen können. „Es liegt auf der Hand, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden terroristischer Regime nicht funktioniert“, betont Hannah Franke, „deshalb sind solche Forderungen absurd.“ Beispielsweise würden viele Syrer früher oder später von den deutschen Behörden aufgefordert, einen Nationalpass bei der syrischen Botschaft in Berlin zu beantragen. „Damit werden sie gezwungen, das Assad-Regime mitzufinanzieren“, erklärt Franke, „durch Passgebühren von bis zu 750 Euro.“

Im Zusammenhang von Passbeschaffungen sind auch die sogenannten "Reueerklärungen" ein Problem, die Geflüchtete gegenüber Herkunftsländern wie Iran und Eritrea unterzeichnen sollen. Erst am 11. Oktober hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass subsidiär Schutzberechtigten eine "Reueerklärung" nicht in jedem Fall zuzumuten sei, weil sie "mit der Selbstbezichtigung einer Straftat verbunden ist".

„Das ist eine Farce“

Die zuständige Behörde in Borna bleibt jedoch bei ihrer Ablehnung. „Dem Kläger ist vom BAMF der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zugesprochen worden“, heißt es auf LVZ-Anfrage. „Herr Gebru hat diesen Schutzstatus nicht.“ Und nach wie vor stünde dem jungen Koch offen, seine Bemühungen für die Identitätsklärung nachzuweisen. Die potenziellen Arbeitgeber sind nach mehrfacher vergeblicher Intervention verzweifelt. „Das ist eine Farce“, wettert Wirtin Heike Reinhardt.

„In den Kommunen wird mit unterschiedlichem Maß gemessen“, kritisiert Oliver Nathan. „Statt konstruktiv zu sein, zu beraten und gemeinsam Lösungen zu finden, werden die Menschen oft zermürbt.“ Theoretisch habe Dawit Gebru Wegu die Möglichkeit, rechtlich gegen das Ausländeramt vorzugehen. Aber dafür sollte er einen Anwalt beauftragen und muss diesen bezahlen. Dass er zeitnah wieder in der Restaurant-Küche steht, ist somit fraglich.

All das steht im Gegensatz zum Arbeitskräftemangel in Deutschland. Erleichterung könnte das Migrationspaket I der Bundesregierung schaffen. Mit dem darin enthaltenden Chancen-Aufenthaltsrecht können Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet in Deutschland leben, vorerst ein einjähriges Aufenthaltsrecht erhalten. Allerdings ist dieses Recht laut RLCL und Flüchtlingsrat zu wenig bekannt. "Jetzt gilt es, Betroffene über ihre Rechte zu informieren und vor allem mit ihnen entsprechende Anträge zu stellen", so Nathan.

Wer dem sächsischen Flüchtlingsrat oder der RLCL unter die Arme greifen möchte, geht auf saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/mitmachen oder rlcl.de/de-unterstuetzen.