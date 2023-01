﻿Auch im Leipziger Store: Apple-Händler Gravis schafft Bargeld ab

Die Bezahlung beim Apple-Händler Gravis ist ab sofort nur noch digital möglich – ein Novum in der Leipziger Innenstadt. Und nicht jedes Geschäft könnte diese Regelung einfach so umsetzen. Der Grund ist ein EU-Gesetz.

Leipzig. Im März 2006, also noch bevor es das erste iPhone zu kaufen gab, eröffnete Leipzigs erster Gravis-Store – damals noch im Breuninger-Haus direkt am Markt. Inzwischen decken sich Apple-Freunde am Neumarkt nahe der Moritzbastei mit Handyhüllen, Adaptern, Laptops, Smartphones oder Tablets ein. Gravis gilt als der Apple-Händler schlechthin.