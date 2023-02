Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Beschäftigten erneut zum Streik auf. Wie ein Sprecher am Dienstag auf LVZ-Nachfrage erklärte, werde am kommenden Freitag zusammen mit Fridays for Future demonstriert.

Streik bei den LVB: Bereits am 22. Februar legten Beschäftigte unter anderem am Straßenbahnhof in Leipzig-Dölitz die Arbeit nieder.

Verdi kündigt für Freitag erneut Streiks im Nahverkehr an – Klimaprotest mit Fridays for Future

Leipzig. Leipzig, Dresden, Chemnitz und vielen anderen Kommunen bundesweit stehen am Freitag wieder Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr bevor. Parallel zur geplanten Arbeitsniederlegung sollen an diesem Tag auch Demonstrationen der Klimabewegung stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi und die Initiative Fridays for Future riefen am Dienstag gemeinsam dazu auf, sich an den Aktionen zu beteiligen.

Der veröffentlichte Streikaufruf betrifft Städte in insgesamt sechs Bundesländern. Neben Sachsen sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen, teilte Verdi mit. Laut der Gewerkschaft wollen in Sachsen am Freitag vor allem die Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen in den drei großen Metropolen sowie in Zwickau ganztägig in den Streik treten. Bei einer ähnlichen Aktion zuletzt vor zwei Wochen in Leipzig war der komplette Nahverkehr für mehr als 24 Stunden ausgefallen.

Laut der Leipziger Verkehrsbetrieben sei erneut ein Ausstand von Freitag 3 Uhr bis Samstag 5 Uhr geplant. „Wir bereiten uns wieder auf alle Szenarien vor. Es lässt sich bislang kaum abschätzen, auf welchen Linien es konkret Ausfälle geben wird. Wir gehen aber davon aus, dass die Ausfälle sehr umfangreich sein werden“, so LVB-Sprecher Marc Backhaus am Dienstag.

Verdi zu Angebot: „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“

Gründe für die erneuten Arbeitsniederlegungen lägen im festgefahrener Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern. Gewerkschaft Verdi und Beamtenbund dbb fordern für alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst – in Kitas, Schulhorten, Nahverkehr, bei Straßenreinigung, in Behörden, Ämtern, bei den Sparkassen, in der Berufsfeuerwehr und in Klärwerken – als Inflationsausgleich insgesamt 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 500 Euro monatlich zusätzlich.

In Sachsen würden laut Verdi mehr als 90.000 Beschäftigte von den Gehaltssteigerungen profitieren. In der zweiten Verhandlungsrunde vergangene Woche hätten die Arbeitgeber nun aber ein völlig indiskutables Gegenangebot vorgelegt, „und auch noch Sonderopfer einzelner Beschäftigtengruppen zum Beispiel in Krankenhäusern und bei Sparkassen gefordert. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. Ein solches Angebot ist eine Provokation ohnegleichen. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen“, so die stellvertrtende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behle am Dienstag.

Gestreikt wird am Freitag für alle Berufsgruppen, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) ist die Situation insgesamt aber noch etwas komplexer. Hier gilt neben dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zusätzlich ein Tarifvertrag nur für den sächsischen Nahverkehr (TVN). Im Oktober hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft hier auf ein Plus von 1,7 Prozent geeinigt. Laut LVB-Chef Ulf Middelberg sei für weitere Erhöhungen, die über die nun angebotenen drei Prozent hinaus gehen, aber kein Geld vorhanden.

Parallel zum Streik im Nahverkehr plant die Klimagruppe Fridays for Future am Freitag in mehr als 180 Städten bundesweit Demos für eine Verkehrswende. In Sachsen werden unter anderem in Leipzig, Dresden, Freiberg, Chemnitz, Riesa und Zwickau Menschen auf die Straße gehen, heißt es. Laut Verdi wollen sich die Beschäftigten der streikenden Verkehrsunternehmen daran beteiligen.

„Die Emissionen des Verkehrssektors steigen immer weiter. Doch anstatt Ausbau und Finanzierung des ÖPNV anzugehen, investiert Verkehrsminister Wissing in neue Autobahnprojekte“, so Lou Töllner von Fridays for Future. Menschen könnten nur die Infrastruktur nutzen, die ihnen geboten werde. „Damit wurden nicht nur bisher alle Klimaziele dieses Sektors gerissen, wir rennen auch jetzt absehbar in ein Desaster “, so Töllner.

Verdi-Vorstand Behle monierte, im ländlichen Raum gebe es zu wenig Verkehrsanbindungen, in den Städten stattdessen übervolle Busse und Bahnen. Überall kämpften die Anbieter auch mit zu wenig Personal, dass in den vergangenen 20 Jahren immer weiter abgebaut wurde. „Damit Beschäftigte die Betriebe nicht verlassen und neue Beschäftigte gewonnen werden können, muss auch die Bezahlung deutlich besser werden. Dazu haben die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen jetzt die Möglichkeit“, so Behle weiter.