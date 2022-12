﻿Moralischer Fingerzeig auf die Klimaprotestler ist unangebracht

Nach der Besetzung des größten Hörsaals der Universität Leipzig stehen die ausfallenden Vorlesungen im Zentrum der Aufmerksamkeit der Uni-Leitung. LVZ-Kommentatorin Friederike Pick findet die Empörung ungerechtfertigt.

Leipzig. Die Lehrveranstaltungen können nicht stattfinden – so oder so ähnlich fiel der Satz mehrfach am Dienstag im Audimax, mit stets unüberhörbarer Empörung. Motto: Die tausenden Studierenden, die täglich um ihr neues Wissen gebracht werden – das darf nicht sein! Unerwähnt blieb vonseiten der Uni-Leitung allerdings, dass die Vorlesungen nicht zwangsläufig ausfallen müssen. Nach zwei Jahren Pandemie sind Dozierende wie Studierende bestens darin geschult, die Lehre vorübergehend online zu gestalten. Laut einem Aktivisten sei bisher keine Vorlesung ausgefallen; niemand widersprach.