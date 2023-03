﻿Querung am Auensee: Warum eine Behelfsbrücke und Baumfällungen für Streit sorgen

Sie ist die einzige Verbindung zwischen dem Leipziger Norden und Westen: die Gustav-Esche-Straße. Ihre wichtigste Brücke am Auensee soll abgerissen und neu gebaut werden, wegen erheblicher Schäden. Doch das Projekt gerät ins Stocken. Streitpunkte sind der Bau einer Behelfsbrücke und die Baumfällungen in deren Umfeld.

Leipzig. Sie ist stolze 93 Jahre alt, aber ihre Tage sind gezählt: Die Gustav-Esche-Brücke über die Neue Luppe direkt am Auensee ist komplett verschlissen. In einer Beschlussvorlage für den Stadtrat hat das Tiefbauamt die Schäden am Beton-Bauwerk aufgelistet: Durchfeuchtungen, Risse, Abplatzungen, Querschnittsschwächung. Ein Brücken-Neubau auf der wichtigsten Verbindung zwischen dem Leipziger Westen (B 181) und dem Norden (B 6) sei dringend notwendig, heißt es. Ansonsten führe „der desolate Bauzustand perspektivisch zu einer Sperrung der Gustav-Esche-Straße“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So soll die neue Gustav-Esche-Brücke © Quelle: Bauamt

Eigentlich eine Routine-Abstimmung im Stadtrat. Denn darüber, dass die Verkehrsader nicht durch einen Brücken-Knockout gekappt werden kann, besteht Einigkeit quer durch alle Fraktionen. Die Verkehrsplaner gehen ab 2030 von 22.470 Autos täglich auf dieser Straße aus.

Dennoch nahm OBM Burkhard Jung (SPD) das Thema von der Tagesordnung. Und er überraschte alle Fraktionen – außer Bündnis 90/Grüne, die mit einem Änderungsantrag noch mal Bewegung in das Verfahren gebracht hatten. Ihre Hauptforderung: Die geplante Behelfsbrücke, die während des Abrisses und des Neubaus der Hauptbrücke den Verkehr aufnehmen soll, dürfe nur eine Ersatzfahrbahn haben. Per Ampel soll der Verkehr dann in beide Richtungen geregelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne kritisieren starken Eingriff im Auwald

Das Verkehrsamt plant dagegen eine Behelfsbrücke mit zwei Fahrstreifen und hat ansonsten die Linienführung östlich neben der Gustav-Esche-Straße so festgelegt, „dass so wenig Starkbäume wie möglich gefällt werden müssen“. Für die Grünen ist das nicht akzeptabel. „Die Eingriffe in die Natur sind so minimal wie möglich zu halten“, sagte Kristina Weyh, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion. In der veranschlagten Größe sei das ein sehr starker Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet Auwald bei dem 51 Bäume gefällt werden würden. „Abgestellt wird dabei einseitig nur auf die Belange des Autoverkehrs“ lautet die Kritik im Änderungsantrag.

Zur Behelfsbrücke und den Baumfällungen hatte sich kurz vor der Stadtratssitzung auch der Leipziger Ökolöwe kritisch geäußert und OBM Jung direkt aufgefordert, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. „Wir reden hier von einem 150 Jahre alten Ökosystem, das europäischen Schutzstatus trägt. Da kann man nicht einfach Bäume fällen, wie man lustig ist und schon gar nicht mit der dünnen Begründung, die das Verkehrsamt hier liefert“, zeigte sich Ökolöwen-Sprecher Tino Supplies empört.

Er verwies zudem auf eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Antrag der Stadt, die bei der Landesdirektion vorliege. „Der Schutz des Auwaldes muss an dieser Stelle Priorität haben“, forderte Supplies und verwies auf schon laufende Bauarbeiten an kleineren Auwald-Brücken an der Gustav-Esche-Straße.

Der geplante Brücken-Neubau an der Gustav-Esche-Straße. © Quelle: Stadt Leipzig/Ratsinformationssystem

In den anderen Fraktionen stößt der Änderungsantrag von Bündnis 90/Grüne auf wenig Verständnis. „Wir sehen keinen Beratungsbedarf mehr. Grundsätzlich wollten wir der Vorlage der Verwaltung zustimmen“, sagte Sabine Heymann von der CDU-Fraktion und Vorsitzende im Bauausschuss. „Dem Änderungsantrag der Grünen wollten wir nicht zustimmen, da der dann zu erwartende Stau auch nicht dem Auwald zuträglich sein kann.“ Mit Verweis auf eine mögliche Mehrheit im Stadtrat könne sie auch nicht nachvollziehen, dass die Verwaltung die Vorlage von der Tagesordnung genommen habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Parteien irritiert vom Grünen-Vorstoß

Auch SPD, Linke und AfD zeigten sich irritiert vom Grünen-Vorstoß. „Wir sehen keinen dringenden Bedarf an weiteren Beratungen“, sagte Getu Abraham, SPD-Sprecher für Stadtentwicklung und Umwelt. „Eine einspurige Ersatzbrücke ist auch nicht möglich. Sie trägt zu wenig Last und ist zu eng für Rettungsdienste.“

Auch Franziska Riekewald, Vize-Fraktionschefin der Linken und Sprecherin für Mobilität, lässt wissen, dass ihre Fraktion dem Vorschlag der Stadt gefolgt wäre. „Die Verwaltung hatte gute Argumente“, sagte sie. „Die Brücke ist sehr marode, wird dürfen nicht länger warten.“

Die AfD-Fraktion reibt sich vor allem am Leipziger Verein „Initiative Stadtnatur“, der die Beschwerde eingereicht hat. „Er unterstellt der Stadt unzutreffend die Priorisierung des Individualverkehrs“, sagte AfD-Stadtrat Udo Bütow, Mitglied im Verkehrsausschuss. „Hier wird der Naturschutz für den Kampf gegen Privat- und Wirtschaftsverkehr instrumentalisiert.“

An der kleiner Gustav-Esche-Brücke II über die Nahle laufen bereits Bauarbeiten. © Quelle: Andre Kempner

Landesdirektion muss über Beschwerde entscheiden

Die Landesdirektion hat jetzt vier Wochen Zeit, um über die Fachaufsichtsbeschwerde zu entscheiden. Der Abriss und Neubau der Brücke soll im Dezember starten, das sei außerhalb der Vegetationsperiode und Vogelbrutzeit, heißt es in der Vorlage. 13,4 Millionen Euro sind für das Bauprojekt veranschlagt. Zuvor soll der bereits laufende Umbau der Gustav-Esche-Brücke II über den Nebenarm der Nahle abgeschlossen sein. Läuft es nach dem Plan der Stadt, wird die neue Brücke am Auensee (dann ohne Stützpfeiler in der Luppe) im März 2026 für den Autoverkehr, Fahrradfahrer und Fußgänger freigegeben.