﻿„Oh, wie innovativ“: Leipzigs Auerbachs Keller setzt die ersten Roboter im Restaurant ein

Im fast 500 Jahre alten Restaurant Auerbachs Keller hält die Zukunft Einzug: Drei Abräum-Roboter nehmen dem Personal neuerdings das Tragen des schmutzigen Geschirrs zur Spüle ab. Auch andere Leipziger Lokale testen die elektronischen Kollegen.

Leipzig. Im fast 500 Jahre alten Auerbachs Keller hält die Zukunft Einzug: Seit Anfang März sind dort drei Serviceroboter zum Probearbeiten eingestellt. Ihr Job: das Geschirr-Schleppen übernehmen. Bisher trugen Kellnerinnen und Kellner die benutzten Teller und Bestecke in die Küche zum Spülen, pro Ladung bis zu 40 Kilogramm. Jetzt wird alles auf den Roboter-Kollegen gepackt, ein Knopf gedrückt – und schon fährt der elektronische Mitarbeiter los. In der Küche wird er entladen und gleich wieder zurück in den Gastraum geschickt. Dort rollt er still an seine Parkposition und wartet, bis er das nächste Mal beladen wird.