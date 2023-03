﻿Auf zwei Rädern sicher durch den Winter in Leipzig

Beim Thema Sicherheit sollten Radfahrer besonders in der dunklen Jahreszeit aufmerksam sein. Wir haben die wichtigsten Infos und Tipps zusammengefasst, damit Sie gut durch den Winter kommen.

Leipzig. Ja, es gibt sie wirklich: Winterreifen für Fahrräder. Und ja, sie können besonders in rutschigen Situationen wie bei Schnee und Eis einen besseren Halt bieten, als gewöhnliche Reifen – auch wenn Schnee und Eis bei den hiesigen Wintern eher zur Seltenheit geworden sind. Winterreifen für das Fahrrad haben in der Regel winzige Spikes in Gummi. Die graben sich in die glatte Oberfläche, die Rutschgefahr sinkt. Eine Pflicht dafür, die Reifen bei den Rädern zu wechseln, wie es bei Autos üblich ist, gibt es allerdings nicht. Dennoch sollte zum Winter hin dem Fahrrad im Punkt Sicherheit Aufmerksamkeit gewidmet werden.