Der Landesrechnungshof hat den Neubau der Zentrale für die Sächsische Aufbaubank heftig kritisiert: Das Areal sei nicht nur überdimensioniert, es habe auch eine wahre Kostenexplosion gegeben, heißt es in dem Jahresbericht der Finanzkontrolleure.

Dresden. Der Landesrechnungshof hält die neue Zentrale der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig für zu groß und zu teuer. Das geht aus dem Jahresbericht der Finanzkontrolleure hervor, der am Donnerstag in Dresden vorgestellt wurde. Darin wird zu einer Generalkritik an dem 2021 mit vierjähriger Verspätung eröffneten Neubau ausgeholt.

"Für den eigentlichen Zweck des Bankgebäudes ist das Grundstück deutlich zu groß", kritisierte der Vize-Präsident des Landesrechnungshofes, Stefan Rix. So nehme das sogenannte Forum mit den Säulen etwa die Hälfte des gesamten Areals ein: "Das ist sehr viel Freifläche."