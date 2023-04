Züge verspätet

Besitzerlose Tasche löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Leipzig aus

Wegen eines Polizeieinsatzes im Citytunnel am Leipziger Hauptbahnhof fuhren am Donnerstag zahlreiche Züge mit Verspätung. Grund war eine unbeaufsichtigte Tasche an der Haltestelle.