﻿Auftakt des Stadtradelns: Tausende Leipziger fahren durch die Nacht

Leipzig. Tobi heißt der vielleicht neunjährige Junge. „Tobi!“, ruft seine Mutter, „warte doch mal!“ Sie seufzt. „Bei der Radnacht kann man nicht schnell fahren.“ Tausende Menschen rollen auf ihren Rädern den Martin-Luther-Ring entlang am Neuen Leipziger Rathaus vorbei. Alle paar Sekunden rauscht ein neuer Song aus irgendeinem Lautsprecher und übertönt das Klingeln. Auch ein paar Einräder, Lastenräder, Rikschas, Roller haben sich unter die Zweiräder gemischt. Aber Tobi ist das zu lahm. Die Mutter schlägt ein Überholmanöver vor, aber auf einmal hat der Junge Prinzipien: „Nee, Mama, das kannst du vergessen. Wir fahren jetzt langsam.“

„Wir sind eins“, hatte Matthias Uhlig vom Leipziger Umweltbund „Ökolöwe“ am Freitagabend zu Beginn der Radnacht im Clara-Zetkin-Park als Versammlungsleiter zunächst durch ein Mikrofon klargemacht. „Wir sind wie ein Fahrzeug.“ Sprich: Wenn der Anfang des Trosses über eine grüne Ampel fährt, gilt das Signal bis zum Ende des Zugs – was stets ungefähr zehn Minuten dauern wird. Zu Tobis Leidwesen ist das Tempo vorn geringer als hinten. „Ein Paradoxon“ nennt Uhlig dieses Phänomen.

2833 Kommunen radeln um die Wette

Trotz Regens reicht der Pulk im Park von der Bühne am Springbrunnen bis zur Sachsenbrücke und in die andere Richtung bis zum Kreisverkehr. „Ich bin froh, dass Sie da sind“, verkündet Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Es zeigt, dass wir in Leipzig eine Radstadt sind.“ Eine Radstadt, die nun für drei Wochen mit 2832 weiteren Kommunen um die Wette radeln wird. Wer schafft die meisten Kilometer? Wer vermeidet möglichst viel Ausstoß von CO2? Zum zehnten Mal nimmt Leipzig am „Stadtradeln“ teil: Ziel ist, vom 1. bis 21. September möglichst viele Menschen zu motivieren, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen – und sie bestenfalls auf den Geschmack zu bringen.

Zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen: „Radeln ist die beste Fortbewegungsmöglichkeit“, spricht Ökolöwe-Chefin Christiane Heinichen ins Mikro. „Es ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und schafft Lebensqualität: Kaum Lärm, keine Abgase, weniger Raum wird beansprucht.“ Man wolle ein bundesweites Zeichen setzen, aber auch eines nach innen: „An die verkehrspolitischen Entscheider der Stadt: Wir sind viele in Leipzig!“

Nicht zu vergessen: „Es macht Spaß“, sagt Manu Meusel, einer der Tausenden auf zwei Rädern. „Die Kinder wollten unbedingt dabei sein“, fügt er an. Zwei Töchter, fünf und drei Jahre alt, grinsen unter ihren Helmen hervor. „Es ist uns wichtig, sie aufs Fahrrad statt aufs Auto zu prägen.“ Ihre Mama, Susann Meusel, nennt einen weiteren Grund, warum sie mitradeln: „Um zu fordern, dass Leipzig noch fahrradfreundlicher wird.“

Man muss nicht selbst in die Pedale treten, um Fahrrad-Fan zu sein. © Quelle: Dirk Knofe

Zehn Kilometer umfasst die Radtour durch die Nacht. Vom Ring auf Peterssteinweg und Karl-Liebknecht-Straße, an der Kurt-Eisner-Straße eine Schleife und zurück in die Innenstadt. „Hat jemand eine Luftpumpe?“, ruft ein junger Mann am Leuschnerplatz. Sogleich bremst eine ältere Frau und reicht ihm eine. Über den Ring führt die Strecke weiter Richtung Willy-Brandt-Platz, dann zum Augustusplatz und über Roßplatz und Karl-Tauchnitz-Straße zurück in den Clarapark. Jetzt ist es zappenduster.

Bisher führt Berlin

Der Ökolöwe ist Organisator der Radnacht. Ausrichter des „Stadtradelns“ ist hingegen das„Klima-Bündnis“, in dem sich fast 2000 europäische Kommunen mit einem Zusammenschluss indigener Regenwald-Völker vernetzt haben. Nach den Daten der Initiative haben sich dieses Jahr bereits fast 960.000 Radelnde angemeldet, die meisten davon in Deutschland. Bereits nach dem ersten Tag stehen fast 200 Millionen geradelte Kilometer zu Buche, wodurch nach „Klima-Bündnis“-Berechnungen etwa 31.500 Tonnen CO2-Ausstoß vermieden worden sind – jedenfalls dann, wenn andernfalls Autos dieselbe Strecke zurückgelegt hätten. Spitzenreiter war bis Freitagabend Berlin mit gut 6,5 Millionen Rad-Kilometern.

Mitmachen können alle, die sich auf „stadtradeln.de“ registrieren, dort ihrer jeweiligen Kommune zuordnen und noch einem Team beitreten oder eines gründen. Für Radlerinnen und Radler ist das Ganze kostenlos; die Aktion finanziert sich über Beiträge, die teilnehmende Kommunen je nach Einwohnerzahl bezahlen.

Die Leipziger Bilanz hat indes noch Luft nach oben: Etwa 3700 Bürgerinnen und Bürger hatten sich bis Freitagnacht angemeldet und rund 48.000 Rad-Kilometer gesammelt. Das reicht bislang lediglich für den 1133. Platz – was sich freilich schnell ändern müsste, sobald all die Fahrerinnen und Fahrer der Radnacht ihre Kilometer in die Datenbank eingespeist haben. Vergangenes Jahr standen in Leipzig am Ende mehr als 2,4 Millionen Kilometer zu Buche. Mehr als 16.000 Radelnde hatten sie gesammelt und damit theoretisch 374 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Umweltbürgermeister Rosenthal formuliert zum Auftakt ein ehrgeiziges Ziel: „Ein Platz in den Top 10 – das wäre doch was!“ Am neunjährigen Tobi dürfte es nicht scheitern.

