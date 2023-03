﻿Leipziger Jugend-Etat ist vergeben – Filmschule wird nicht mehr gefördert

Leipzig. Leipzigs Filmschule wird künftig von der Stadt Leipzig nicht mehr gefördert. Das ist eine Entscheidung, die der Jugendhilfeausschuss am Montag gefällt hat. Auch vier offene Freizeittreffs, darunter jene der Lehmbaugesellschaft in Gohlis und Reudnitz, die Kinder- und Jugendwerkstatt (KiJuWe) in Connewitz sowie der Verein Sportmobil Springburg in Böhlitz-Ehrenberg, bekommen künftig keine Finanzspritze mehr aus dem Kinder- und Jugendetat der Stadt. Dafür werden aber zusätzliche Angebote aufgebaut, darunter beispielsweise ein neuer Treff der Kindervereinigung Leipzig in Mockau. Weitere wie der Offene Treff „Heize“ in Grünau sowie die Freizeitzentren „Paradise“ in Lößnig und „Die Insel“ in Großzschocher werden gar gestärkt.

Grund für die Auswahl sind aber keineswegs Sparmaßnahmen. Im Haushalt 2023 steigt das Budget zur Förderung von Vereinen und Verbänden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sogar auf 17,59 Millionen Euro, im Jahr 2024 sollen es dann 18,14 Millionen Euro sein. Im Vorjahr hatte Leipzig hier 16,8 Millionen Euro ausgegeben. Durch weitere Ratsbeschlüsse werden noch mal 1,16 Millionen Euro in diesem Jahr, 1,25 Millionen Euro im nächsten Jahr für zusätzliche Projekte wie das Stadtteilzentrum Lößnig, die Lernkurve Leipzig sowie das Jugendwohnen draufgesattelt. „Wir haben noch nie so viel Geld in diesem Bereich ausgegeben“, konstatiert Silko Kamphausen, der amtierende Jugendamtsleiter. Allerdings: Die Betriebskosten der Einrichtungen, auch fürs Personal, sind massiv gestiegen.

Alle Angebote sind fachlich bewertet worden

„Wir sind aufgefordert, genauer hinzuschauen und die Projekte fachlich zu bewerten. Die Planung ist in diesem Jahr dadurch geprägt, dass wir unsere Steuerungsfunktion ernster nehmen“, erläutert Michael Schmidt (Grüne), der Vizechef des Jugendhilfeausschusses. Dies hatte auch das Verwaltungsgericht Leipzig gefordert, nachdem ein Träger geklagt hatte. Nun ist die Stadt umgeschwenkt: Leipzigs Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) hatte angekündigt, dass sie anhand der integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung erstmals versuche, Angebote in jene Stadtteile „umzusetzen“, in denen sie dringender benötigt werden. Das bedeute dann allerdings auch das Aus für Angebote, die weniger frequentiert sind oder wo Träger nicht so arbeiten wie fachlich gewünscht. „Wir wollen die Struktur genau dort anbieten, wo wir sie brauchen.“

Neu in der Förderung durch die Stadt Leipzig ist das Netz kleiner Werkstätten. Träger ist das Berufsbildungswerk Leipzig (BBW), welches sich vor allem um hör-, sprach- und kommunikationsbeeinträchtigte Jugendliche kümmert. Es richtet sich an junge Menschen, die es aufgrund persönlicher Hemmnisse schwer haben, ins Berufsleben zu starten. Auch die Produktionsschule, die am Jahresende aus der Förderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) geflogen ist, soll eine neue Perspektive bekommen.

Neue Perspektive durch andere Träger

Stichwort Filmschule: Diese fällt zwar aus der Förderung, stattdessen bekommen zwei andere medienpädagogische Angebote, wie der Landesfilmdienst Sachsen sowie die Hörfunk- und Projektwerkstatt, mehr Geld. „Wir streichen nicht einfach ein Angebot, sondern stärken in derselben Branche andere, die fachlich besser bewertet werden“, erläutert Schmidt. Die Filmschule Leipzig haben sich neuen Entwicklungen in den vergangenen Jahren zu wenig geöffnet, sagt er.

Bei den Offenen Treffs und Jugendklubs gehen die Nutzerzahlen zurück, obwohl es deutlich mehr Kinder und Jugendliche in Leipzig gibt. Stark im Fokus war der OFT Thekla des Internationalen Bundes in der Klingenthaler Straße, den die Verwaltung eigentlich schließen wollte – um Mockau besser zu fördern. Dort soll es bereits ab Mai ein mobiles Angebot geben, Räume werden noch gesucht. Für den OFT Thekla, der wahrscheinlich Ende Juni schließt, wird es ab März 2024 mit einem anderen Träger eine Perspektive geben. Neue Träger werden auch für die Treffs in Engelsdorf, Probstheida sowie im „Anker“ gesucht.