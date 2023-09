﻿ „Mitarbeiter in der Region halten“: Aus für Amazon-Air-Standort Leipzig/Halle sorgt für Unruhe

Leipzig/Dresden. Der weltweit größte Online-Versandhändler Amazon schließt sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle. Nach einer entsprechenden Anpassung des Logistiknetzwerks sei die Schließung des Amazon-Air-Standortes geplant, begründete ein Sprecher des US-Konzerns am Dienstag den Schritt. Von dem Aus sind nach Unternehmensangaben 400 Beschäftigte betroffen. Die Nachricht sorgt in der Region Leipzig und in der Landeshauptstadt Dresden für Unruhe.

„Ich bin darüber informiert und bedauere diesen Schritt sehr“, sagte der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Das Stadtoberhaupt sorgt sich zuallererst um die vom Rückzug betroffenen Angestellten im Air Hub. „Ich hoffe, dass man eine Lösung für die Kolleginnen und Kollegen am Standort findet.“

Dulig: Gute Perspektive für Beschäftigte

Für Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) ist die „Unternehmensentscheidung keine Entscheidung gegen den Leipziger Standort, sondern vielmehr eine strategische Neuausrichtung“. Die zentrale Lage des Flughafens sowie eine leistungsfähige Infrastruktur würden den Standort Leipzig zur wichtigen Drehscheibe machen, so der Minister. Der Flughafen sei attraktiv für weitere Ansiedlungen. Die Zahl der Arbeitsplätze habe sich seit 2010 am Flughafenstandort mehr als verdoppelt. „Ich bin optimistisch, dass die Beschäftigten eine sehr gute Perspektive haben. Der Arbeits- und Fachkräftebedarf ist ungebrochen hoch“, sagte Dulig.

Schülke: Amazon bleibt wichtiger Arbeitgeber

Auch Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) reagierte zwar betroffen, blickte aber gleichzeitig für den Logistik-Standort Leipzig positiv nach vorn. „Wir bedauern den Weggang von Amazon Air aus Schkeuditz. Dennoch bleibt Amazon ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“, sagte er der LVZ. Logistikfachkräfte seien sehr gefragt, kein Industrieunternehmen komme ohne Logistik aus, so Schülke mit Verweis auf die Erweiterung des BMW-Werks um ein neues Versorgungszentrum und auf den Kosmetik-Konzern Beiersdorf, der ein neues Logistikdrehkreuz für Europa in Leipzig bauen werde. „Wichtig ist, die Mitarbeiter in der Region zu halten“, sagte der Wirtschaftsbürgermeister.

Magerl: Airport unverzichtbares Logistik-Drehkreuz

Fabian Magerl, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig, sieht den Flughafen trotz des Amazon-Rückzugs nicht geschwächt. „Die Schließung des Air Hubs von Amazon am Flughafen Leipzig/Halle ist sehr bedauerlich, vor allem für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte der IHK-Boss. Letztlich sei es aber eine unternehmerische Entscheidung von Amazon, um sich an neue geschäftliche Rahmenbedingungen anzupassen. „Der Flughafen Leipzig/Halle ist und bleibt für die Logistikwirtschaft in der Region ein unverzichtbares Drehkreuz. Gerade mit dem weiteren Ausbau der Infrastruktur bestehen vor Ort gute Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen und neue Arbeitsplätze.“

Flughafen AG sieht auch eine Chance

Ebenfalls pragmatisch reagierte Götz Ahmelmann, Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG. „In der Entscheidung von Amazon Air liegt für den Flughafen Leipzig/Halle auch eine Chance“, sagte er. „Durch den Strategiewechsel von Amazon Air, der auf alternative Transportwege ausgerichtet ist, verlieren wir einen Kunden, gewinnen aber ein hochattraktives Areal mit unmittelbarem Vorfeldzugang für die Vermarktung zurück.“ Das erschließe neue Potenziale für die langfristige Entwicklung des Flughafens als drittgrößtem Cargo-Airport Europas, so Ahmelmann mit Blick nach vorn.

LVZ