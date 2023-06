Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Wohnungsmarkt

Wohnungseigentümer, die Kasse machen und sich nicht länger mit ihren Mietern herumärgern wollen, vermieten gern an Feriengäste. Weil das den Wohnungsmarkt enger macht, hat sich die Regierungskoalition in Sachsen auf eine Gesetzesinitiative geeinigt. Die Städte Leipzig und Dresden sitzen in den Startlöchern.