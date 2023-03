﻿Aus der Tankbar wird Herr Kauzig: Im Mai öffnet neuer Klub im Leipziger Westen

Die Tankbar im Leipziger Westen hat dicht gemacht. Die neuen Pächter sind keine Unbekannten in der Gastro-Szene. Der neue Klub „Herr Kauzig“ soll Mitte Mai in neuer Optik eröffnet werden. Bis dahin läuft der Umbau.

Leipzig. Die Tankbar im Leipziger Westen, die sich einst als Biker-Schuppen verstand, hat die Schotten dicht gemacht. Die neuen Pächter sind die Betreiber des Nachtclubs Elsterartig in der Innenstadt. „Der neue Laden bekommt nicht nur einen anderen Namen, sondern auch eine neue Optik verpasst“, verrät vorab Betriebsleiter Alexander Sigmund.

Der große Freisitz wird bleiben: Teil des neuen Konzeptes

Zwei Monate lang werden die Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich dauern. Alle Fans der Biergarten-Kultur dürfen sich vorab freuen: Der große Freisitz wird weiter im Fokus des neuen Ladens an der Jahnallee stehen. „Stil und Optik werden sich allerdings verändern“, so der 30-Jährige. Final sei noch nichts entschieden, da sich gerade „alles schüttelt“.

"Herr Kauzig" lädt ab Mitte Mai zum Tanzen ein.

Auch über die musikalische Ausrichtung der Freitag- und Samstagabende werde diskutiert. Gibt es künftig mehr Schlager und elektronische Musik? Und welche Rolle spielen Motto-Partys im „Herrn Kauzig“? – so lauten die Überlegungen der neuen Geschäftsführer Sebastian Seifert und Rocco Fischer. „Noch ist nichts in Stein gemeißelt“, so Sigmund.

Anfang März begannen bei frühlingshaften Temperaturen die ersten Arbeiten mit Kran und Flexwerkzeug im großen Hof hinter der Kneipe. Der derzeitige Wintereinbruch durchkreuzt die Pläne. Deshalb ist Abwarten angesagt. Für die neuen optischen Veränderungen im Innenbereich der Bar wollen sich die neuen Betreiber viel Zeit nehmen. „Wir krempeln den ganzen Laden um“, ließen die Macher wissen. Ein nächstes Update soll es in drei Wochen geben, versprach Betriebsleiter Sigmund.