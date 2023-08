﻿Erinnerung, Ermahnung, Rauswurf: Leipziger Ärzte bestrafen Terminschwänzer

Leipzig. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat mit seiner Forderung Wellen geschlagen: Weil so viele Patienten ihre Termine nicht wahrnehmen, sollten die Krankenkassen den Praxen eine Ausfallgebühr zahlen. Was halten Leipziger Mediziner davon? Wie groß ist das Problem überhaupt – und wie gehen die Praxen damit um?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was richten die Terminschwänzer an?

Dr. Jens-Peter Schneider betreibt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine radiologische Gemeinschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus sowie Standorte in Markkleeberg und Aue (Erzgebirgskreis). Eine Untersuchung im Magnetresonanztomografen (MRT) dauert 15 bis 20 Minuten, erläutert Schneider. Kommt dann jemand nicht, steht das Gerät leer – während andere zurzeit bis November auf einen Termin warten müssen.

Hintergrund der ausfallenden MRT-Untersuchungen: Patienten versuchen es bei mehreren Radiologen – wenn sie nach der ersten Zusage eine zweite, frühere bekommen, sagen sie den späteren Termin oft nicht ab. In den vergangenen zwei Wochen haben in den drei Praxen mit fünf MRT-Geräten insgesamt 72 Patienten ihre Termine geschwänzt, ärgert sich Schneider. Das entspricht einer Quote zwischen 3,5 und 5,5 Prozent und bedeutet mindestens 18 Stunden Ausfallzeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teuer für Praxen

Schneider hat festgestellt: Es sind vor allem jüngere Patienten mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, die nicht absagen. Ältere seien akribischer und würden in langen Telefon-Warteschleifen ausharren, um Bescheid zu geben.

In der Praxis von Dr. Melanie Ahaus werden 5 bis 10 Prozent der vereinbarten Termine nicht wahrgenommen. Das sei vor allem bei Vorsorgeuntersuchungen ärgerlich, für die bis zu eine Stunde Zeit eingeplant wird, sagt die Leipziger Kinderärztin. „Letzte Woche hatten wir anderthalb Stunden für zwei Geschwisterkinder im Kalender – und dann kamen sie nicht.“ Der Praxis entgehen damit Einnahmen. Ahaus ärgert sich aber vor allem, weil ihr Team auf der anderen Seite immer wieder Patienten ablehnen muss, denn Termine beim Kinderarzt sind Mangelware.

Lesen Sie auch

7 bis 15 angemeldete Patienten lassen bei Hautarzt Dr. Dietrich Barth jeden Tag ohne Abmeldung ihren Termin sausen. „Wir sind per E-Mail erreichbar und haben einen Anrufbeantworter“, sagt Barth. Deshalb hält es der Hautarzt auch anderen Patienten gegenüber für unfair, die stark nachgefragten Termine einfach zu schwänzen. Manchmal entstehen dadurch weitere Kosten: Für spezielle Allergietests ist kurz vorher eine aufwendige Vorbereitung nötig. „Wenn der Patient dann nicht kommt, muss man relativ teures Material wegwerfen.“ Von der vergeudeten Arbeitszeit ganz zu schweigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Hausärzte sind Terminschwänzer nicht das ganz große Problem, sagt Dr. Thomas Lipp. Sein Wartezimmer in der Südvorstadt ist meist so voll mit Akutpatienten, dass sich die Lücke von selbst wieder füllt, erklärt der Allgemeinmediziner. Wenn es um Zeitfenster geht, bei denen Technik benötigt wird – ein Ultraschallgerät zum Beispiel – kann es aber auch für ihn ärgerlich werden.

Wie gehen Praxen mit dem Thema um?

In der Praxis von Kinderärztin Ahaus bekommen die Eltern einen Tag vorher eine automatisierte E-Mail. Wenn das nicht hilft, gibt es eine Aktennotiz. „Einmal kann es passieren, dass man einen Termin vergisst, beim zweiten Mal gibt es eine ernsthafte Ermahnung. Wenn es häufiger passiert, vergeben wir für diese Patienten keine Termine mehr.“ Hautarzt Barth verfährt ähnlich: „Ich gucke mir das einmal an, auch ein zweites Mal – aber dann ist das Vertrauensverhältnis gestört und ich sage dem Patienten, dass ich ihn nicht weiterbehandeln möchte.“

„Einmal kann es passieren, dass man einen Termin vergisst, beim zweiten Mal gibt es eine ernsthafte Ermahnung, und wenn es häufiger passiert, vergeben wir für diese Patienten keine Termine mehr“: Bei Kinderärztin Dr. Melanie Ahaus fliegen notorische Schwänzer aus der Patientenkartei. Im Bild: Schwester Wenke Tschierschke bei der Praxis-Organisation. © Quelle: André Kempner

Das Team des Radiologen Schneider hat ein SMS-System eingerichtet. Jeder, der ein Handy hat, erhält vor seinem Termin eine Erinnerung. Am Standort Markkleeberg werden sogar alle Patienten noch einmal angerufen. „Damit findet man eine ganze Reihe von Leuten, die schon woanders waren und aufgrund der Nachfrage absagen“, sagt Schneider. In der Praxis in Aue haben sich die Mitarbeiter noch etwas anderes ausgedacht: Dort gibt es eine Liste mit Patienten, die nahe an der Praxis wohnen und auf eine Untersuchung warten. Wenn absehbar ist, dass ein geplanter Termin platzt, erhält einer dieser Patienten ein kurzfristiges Angebot. „Das ist aber mit viel Aufwand verbunden.“

Theoretisch könne man auch die Absagen einrechnen und einfach mehr Termine vergeben, sagt Schneider. So wie manche Fluglinien mehr Plätze buchen lassen, als es in der Maschine gibt. Wenn dann aber doch alle kommen, bedeute das enorme Wartezeiten und Überstunden. Deshalb ist dieser Weg für Schneider keine Lösung. Der Radiologe appelliert stattdessen an die Vernunft der Patienten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werden säumige Patienten zur Kasse gebeten?

Es gibt Ärzte und Zahnärzte, die das tun – viele sind aber noch zurückhaltend. „Jeder von uns hat schon mal einen Termin versäumt“, meint Allgemeinmediziner Lipp, „vor allem, wenn er weit im Voraus geplant war.“ Bei verpassten Ultraschalluntersuchungen gibt es in seiner Hausarztpraxis allerdings einen Vermerk im System – und den Hinweis, dass im Wiederholungsfall 25 Euro fällig werden.

Hautarzt Barth hat den Weg bislang nur in Einzelfällen gewählt, der Aufwand sei relativ hoch. Kinderärztin Ahaus denkt gerade über ein solches Modell nach. Vorstellbar sei eine Mahngebühr – zum Beispiel 20 Euro. Alternativ könne man auch die Kosten der versäumten Untersuchung in Rechnung stellen – also 50 bis 60 Euro für eine verpasste Vorsorge.

Radiologe Schneider hält das Ganze in seiner Praxis für kaum umsetzbar: Anders als Haus-, Haut- oder Kinderärzte ist der Radiologe meist keine Stammpraxis, die häufig besucht wird. „Da ist es schwierig, jemanden in Regress zu nehmen.“

Sollten Krankenkassen Ausfallgebühren an Praxen zahlen?

Die Idee von Ärztechef Dr. Andreas Gassen halten die Mediziner für falsch: Wenn die Kassen für säumige Patienten zahlen, dann würde ja die Solidargemeinschaft für die Nachlässigkeit Einzelner aufkommen. „Dafür ist das Geld nicht da“, meint Dietrich Barth. Auf der anderen Seite kann Thomas Lipp auch dem Ansatz des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) wenig abgewinnen. Der hatte vorgeschlagen, dass Patienten von den Praxen einen finanziellen Ausgleich für lange Wartezeiten zahlen sollten. „Dann würden weniger Termine vergeben – und die Wartezeit wird länger.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lipp, der auch Vorsitzender des Sächsischen Hartmannbundes ist, ärgert sich über den offenen Streit zwischen Kassen und Ärzteverband: „Die sind nicht in der Lage, so etwas Läppisches intern zu klären – das ist auch Ausdruck unseres nicht reformierbaren Gesundheitssystems.“

LVZ