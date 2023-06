﻿Ausschreitungen am „Tag X“ in Leipzig: Über 20 Beamte in Ermittlungsgruppe

Nach einer Vielzahl von Straftaten bei Ausschreitungen zum linksautonomen „Tag X“ in Leipzig hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gebildet. Die Zahl der darin arbeitenden Beamten lässt ahnen, wie hoch der Ermittlungsaufwand ist.

Leipzig. Mit beträchtlichem Aufwand will die Polizei die Straftaten am linksautonomen „Tag X“ in Leipzig aufklären. Jetzt steht fest, wie groß die neu gebildete Ermittlungsgruppe für diesen Verfahrenskomplex ist: Mehr als 20 Beamte gehören ihr an, teilte die Polizei auf LVZ-Anfrage mit – eine vergleichsweise hohe Zahl.