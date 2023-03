﻿Aussteigen auf Knopfdruck: Wie verändert die Haltewunschtaste das Straßenbahnfahren in Leipzig?

Leipzig. Die Durchsage ertönt, nachdem bereits einige Haltestellen zurückgelegt wurden, und sie wird auch in den nächsten zwanzig Minuten nicht wiederholt werden: Eine freundliche Stimme weist darauf hin, dass ab sofort die Bahn nur hält, wenn die Haltewunschtaste betätigt wurde. Auch die kleinen Aufkleber mit demselben Hinweis an den Innenseiten der Türen helfen nur denen weiter, die Lesen können und Deutsch sprechen.

Die Taster, mit denen der gewünschte Stopp signalisiert werden kann, sind an den Griffstangen links und rechts der Eingangsbereiche angebracht, bei einigen Straßenbahnmodellen auch im Innenbereich verteilt. Wer aussteigen will, muss vorsorglich aufstehen und den Knopf betätigen. Anders beim Einsteigen: Wie es auch beim Bus üblich ist, hält die Tram an den Haltestellen nur, wenn dort Personen sichtbar warten oder im Innenraum ein Fahrgast gedrückt hat.

Weil die Straßenbahnen an Stationen, wo niemand zu- oder aussteigen will, einfach durchfahren können und sollen, gewinnen sie Zeit. Hintergrund ist die Idee, kleinere Verspätungen leichter auszumerzen und vor allem Energie zu sparen, denn die wird besonders beim Anfahren verbraucht. Ein langjähriger Straßenbahnfahrer, der seinen Namen nicht nennen will, kann zumindest hinsichtlich der Zeitersparnis keine wesentliche Verbesserung feststellen: „Es gibt ja immer noch einen Fahrplan. Das, was wir zeitlich einsparen, wenn wir nicht anhalten, müssen wir an der nächsten Station wieder warten“, berichtet er. Dennoch werden immer wieder Stimmen laut, die sich über zu zeitig abfahrende Bahnen ärgern, besonders zu später Stunde, wenn nur wenige Haltestellen bedient werden müssen und dadurch viel Zeit eingespart wird.

Aus Erfahrung lieber eher an der Haltestelle

Silvia Mlynek, die in Stötteritz in die Linie 4 steigen will, hat die Erfahrung gemacht, dass die Bahnen sich weiter an die fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten halten. Sie ist routinierte Tramfahrerin ohne Auto – mehrere Minuten vorher am Bahnsteig zu sein, gehört für sie nicht erst seit der Neuerung zum Alltag. Dass eine Bahn einfach an ihr vorbeigefahren wäre, sei ihr noch nicht untergekommen: „Man kennt die Zeiten, ist rechtzeitig da – und meistens warten ja auch schon Leute.“ Der Neuregelung kann sie sogar etwas Sinnvolles abgewinnen: „Es ist gut, dass die Bahn nur bei Bedarf anhält. Gerade im Winter muss es nicht sein, dass bei jeder Haltestelle die Türen auf- und zugehen“, findet sie.

Nur wenige Stationen ohne Stopp

Die Linie 7 nach Böhlitz-Ehrenberg ist bei einer Testfahrt am Montagvormittag pünktlich. An den meisten Haltestellen wollen Leute zu- und aussteigen, sie zieht nur an wenigen Stationen ohne Stopp vorbei. An einigen Haltepunkten fährt sie auch mal eine knappe Minute vor dem Plan ab. Wer knapp dran ist, wie eine junge Frau, die noch auf dem Weg zum Bahnsteig ist, muss einen kurzen Sprint einlegen, um die überpünktliche Bahn zu erwischen. Eine Rentnerin, die mit ihrem Trolley auf die Tram wartet, hat keine Sorge vor zu zeitigen Abfahrten: „Man ist ja für gewöhnlich nicht erst auf den letzten Drücker an der Haltestelle.“ Sie wohnt zentral, an ihren Stationen sei ohnehin viel Verkehr, sie bemerke deshalb seit der Einführung der Haltewunschtasten kaum einen Unterschied. Auch für die meisten Fahrgäste in der Linie 7 scheint es schon dazuzugehören, sich Richtung Türbereich zu begeben und den Halt per Knopfdruck anzufordern. Dann ist auf dem Anzeigebildschirm „Hält!“ zu lesen oder an dem Haltewunschknopf leuchtet die Schrift „Wagen hält“ auf.

Es gibt verschiedene Modelle der Haltewunschtaster. Bei diesem leuchtet beim Betätigen die Schrift „Wagen hält“ auf. © Quelle: André Kempner

Und was passiert, wenn man das Drücken vergisst? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Wenn schon jemand an der Station wartet oder andere Mitfahrende das Knöpfchen betätigt haben, hat man Glück gehabt. Im schlimmsten Fall heißt es, bei der nächsten Möglichkeit auszusteigen und zurückzulaufen. Miriam, die noch neu in Leipzig ist, hat das besonders nachts schon erlebt: „Dann ist man doch früher als erwartet an der Haltestelle. Mir ist es schon passiert, dass ich dann zurücklaufen musste, aber es geht, weil die Bahnen ja nicht in Riesenabständen halten. Da läuft man fünf bis maximal zehn Minuten. Aber wenn man mal einen Anschluss braucht, ist es blöd“, findet die Studentin.

„Für Straßenbahnen sehr untypisch“

Die Leipzigerinnen und Leipziger wissen sich also mit der Veränderung weitgehend zu arrangieren. Wer aber nur zu Besuch in Leipzig ist, die selten ertönende Durchsage verpasst, die Aufkleber nicht sieht, die innen an den Glasscheiben der Türen angebracht und somit beim Betreten nicht sichtbar sind oder kein Deutsch spricht, dürfte sich – zumindest in der Theorie – über die Bedarfshalte wundern oder gar ärgern. In der Praxis stoppen die Trams im Stadtinneren ohnehin an allen Stationen. So sollte es auch sein, findet Miriam: „Bei Straßenbahnen finde ich es sehr untypisch und auch unpraktisch, wenn sie nicht überall halten.“