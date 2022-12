Mit der Tochterfirma BCRE sollen in den nächsten Wochen Tausende Wohnungen in Leipzig verkauft werden. Der wirtschaftlich angeschlagene Immobilien-Riese Adler Group will sich künftig auf Berlin konzentrieren. Das wirft auch Fragen zu zwei schon begonnenen, riesigen Bauprojekten an der Prager Straße in Leipzig auf.