Auto kracht bei Leipzig in Pferdeanhänger – Tier bleibt unverletzt

Leipzig/Schkeuditz. Bei einem Unfall mit einem Pferdetransporter sind am Samstag auf der B6 bei Leipzig zwei Autos und ein Anhänger schwer beschädigt worden. Das mit einem Tier beladene Gespann hatte wegen einer Panne auf der Bundesstraße zwischen Schkeuditz und Leipzig am Fahrbahnrand gehalten, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Die 35-jährige Fahrerin habe anschließend ein Warndreieck auf der Fahrbahn aufgestellt.

Dies sah der Fahrer eines nachfolgenden Pkw offenbar zu spät. Der 42-Jährige krachte mit seinem Audi seitlich in den Pferdeanhänger und riss dabei beide linken Räder ab.

Der Audi riss von dem Anhänger zwei Räder ab. © Quelle: Michael Strohmeyer

Das Tier blieb bei dem Unfall nach Polizeiangaben unverletzt. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt und das Pferd in einen anderen Transporter umgeladen werden. Vor Ort waren neben der Feuerwehr ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt und ein Krankenwagen im Einsatz.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. © Quelle: Michael Strohmeyer

Ob Personen verletzt wurden, dazu lagen der Polizei am Sonntag keine Informationen vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die B6 musste in Richtung Leipzig zeitweise voll gesperrt werden.