Unfall mit Pferdeanhänger am Schkeuditzer Kreuz

Schkeuditz. Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend am Schkeuditzer Kreuz gekommen. In der Überfahrt von der A 9 zur A 14 in Richtung Dresden wollte ein BMW einen Pkw mit Pferdeanhänger überholen. Dabei rammte der BMW den Hänger, der dadurch umkippte.

Die Feuerwehr wurde gegen 20 Uhr alarmiert. Das Pferd konnte aus dem Unglückshänger geborgen werden. Glück im Unglück: Da zufällig ein weiterer Pferdetransporter hinter dem verunglückten Gespann unterwegs war, konnte das Tier umgesetzt werden und die Reise fortsetzen.

Mit einem anderen Transporter konnte das verunglückte Pferd die Fahrt schließlich fortsetzen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Die Feuerwehr musste den verunglückten Hänger wieder aufrichten. Die Überfahrt war während der Bergung gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

