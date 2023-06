﻿Autoklau in Leipzig: Diese Marken werden besonders oft gestohlen

Leipzig. Vor allem organisierte Banden schlagen immer wieder zu: Leipzig ist die Hochburg der Autodiebe in Sachsen. Nirgendwo sonst im Freistaat werden so viele Fahrzeuge gestohlen wie in der Messestadt. Die aktuelle Kriminalstatistik erfasst für Leipzig 322 Fälle im Jahr 2022. Zum Vergleich: In Dresden waren es 203, in Chemnitz gerade mal 54. Ganz Sachsen zählte 1470 Kfz-Diebstähle. Immerhin ist die Lage nicht mehr so dramatisch wie noch vor ein paar Jahren. So kamen etwa 2014 in Leipzig noch 613 Autos abhanden, zwei Jahre später sogar 674. Die Behörden führen das auch auf die Arbeit der Soko Kfz zurück.

„Die Zahl der Autodiebstähle in Sachsen geht seit der Gründung der Soko Kfz kontinuierlich zurück und hat sich seit 2013 halbiert“, konstatiert Tom Bernhardt vom sächsischen Landeskriminalamt (LKA). „Als Grund wird die deutschlandweit einzigartige Organisation von dezentraler Bearbeitung in regionalen Außenstellen der jeweiligen Polizeidirektionen sowie im engen Verbund mit einer zentralen Auswertungs- und Sachbearbeitungskomponente beim LKA Sachsen gesehen.“ Maßgeblich für die Senkung der Fallzahlen sei zudem der regelmäßige Einsatz der sächsischen Beamten im osteuropäischen Ausland bei Durchsuchungen und Festnahmen der Täter sowie die Aburteilung vor sächsischen Gerichten mit hohen Haftstrafen.

Zum Abtransport vorbereitete Autoteile, Reifen, ein Teilelager und einen kompletten BMW fand die Polizei bei mutmaßlichen Autodieben im Waldheimer Ortsteil Heyda. © Quelle: pd

Wie viel Gewinn machen Diebe pro Auto?

So schickte das Landgericht Leipzig im Jahr 2020 einen damals 28-jährigen Polen wegen schweren Bandendiebstahls für vier Jahre hinter Gitter. DNA-Spuren von ihm waren an einem in Leipzig gestohlenen Mazda gesichert worden, den Ermittler ausgeschlachtet in Polen entdeckten. In eine Falle der Soko tappten Autodiebe einmal am Flughafen Leipzig-Halle. Mehr als 150 Fahrzeuge waren dort innerhalb von fünf Jahren gestohlen worden. Zwei Autoknacker packten später vor Gericht aus: 500 Euro hätten sie von einem Hintermann bekommen für jedes Auto, das sie von Deutschland nach Polen brachten. Geklaute Wagen seien aber auch in der eigenen Garage zerlegt worden, um deren Einzelteile auf Flohmärkten zu verticken – Gewinn pro Auto: rund 2000 Euro.

Das deckt sich mit den Erfahrungen der Ermittler. „In den meisten Fällen handelt es sich bei den Autodiebstählen um organisierte osteuropäische Banden, welche professionell und arbeitsteilig agieren und eine Vielzahl an Fahrzeugen entwenden mit dem Ziel, diese im Ganzen zu verkaufen oder die Fahrzeuge zu zerlegen und die Ersatzteile einzeln zu verkaufen“, so der LKA-Sprecher. „Oftmals bedienen die Banden beide Verwertungsfelder parallel, um einen größeren Umsatz zu erzielen.“ Vor allem im Raum Leipzig spielten aber auch Einzeltäter eine Rolle, die kleinere und ältere Fahrzeuge entwenden, weil sie Geld für Drogen brauchen. „Oftmals werden die Fahrzeuge auch nach Einbrüchen in Firmen und dem Fund der dort abgelegten Schlüssel entwendet“, erklärt Bernhardt.

Schutz vor Diebstahl: Das rät die Soko Kfz Zum Schutz vor Diebstählen bei Keyless-Go-Fahrzeugen sollte der Fahrzeugschlüssel in speziellen Aluminium-Boxen aus dem Fachhandel aufbewahrt werden. Diese verhindern den Empfang des illegal verlängerten Signals des Fahrzeuges zum Fahrzeugschlüssel. Nach Möglichkeit sollten Grundstücke auch mit Zaun und geschlossenem Zufahrtstor gesichert werden. Bei den Fahrzeugen ohne Keyless-Go-Technik rät die Polizei zu einer fachgerechten Verlegung des sogenannten OBD-Anschlusses und das Setzen eines Blindsteckers an der eigentlichen Stelle beziehungsweise einer zusätzlichen Wegfahrsperre (Zusatzschalter im Fahrzeug), einer sogenannten Bearlock-Sperre. Diese muss erst betätigt werden, damit das Fahrzeug gestartet werden kann.

Ist kein Schlüssel greifbar, knacken die Täter das Schloss und überwinden mit speziellem Tool die Wegfahrsperre. Auch moderne Autos mit schlüssellosem Zugangssystem wie Keyless-Go bei Mercedes sind für Profidiebe kein unüberwindbares Hindernis. „Diese werden mittels teuren Tools zur Verlängerung des Funksignals zwischen Auto und Fahrzeugschlüssel entwendet“, berichtet Bernhardt. Mindestens zwei Täter seien nötig, um derartige Autos innerhalb weniger Sekunden ohne jegliche Beschädigung zu stehlen. Oftmals fänden Beutezüge in neugebauten Einfamilienhaussiedlungen in Autobahnnähe oder am Rande von Großstädten statt. Hier ist die Distanz zwischen Auto und Autoschlüssel oft kurz. Um ihre Spuren zu verwischen, wechseln die Diebe oft zwischen Landkreisen und Bundesländern. „Das macht die Ermittlungen gegen diese Banden schwierig“, räumt der LKA-Sprecher ein. „Umso wichtiger ist eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Bundesrepublik sowie mit den ausländischen Partnern.“

Kein einziger Ferrari verschwunden

Besonders häufig gestohlen wurden zuletzt Fahrzeuge von VW (2022: 215), Audi (101) und Renault (75). „VW hat in Deutschland das breiteste Sortiment an Fahrzeugtypen“, so die Erklärung des LKA-Sprechers. „Dabei lassen sich die älteren Modelle einfach öffnen und starten.“ Hinzu sei im vergangenen Jahr in Leipzig eine regelrechte Serie von Diebstählen der Marken VW California und VW Multivan gekommen, die häufig als Campingmobile mit eingebautem Dach-Zelt genutzt werden. Der Trend zum Camping hat laut LKA auch Renault zum häufigen Diebesgut werden lassen, da eine Vielzahl von Wohnmobilausbauten auf Renault-Basis genutzt werden.

Gerade bei polnischen Dieben seien aber auch Transporter der französischen Marke beliebt. Hochwertige Audi-Modelle wie A4, A6, Q5, Q7 sowie die SQ-Serien seien bei Dieben hingegen wegen der guten Ausstattung und des sportlichen Aussehens sehr begehrt. Keinen einzigen Diebstahl gab es 2022 übrigens bei Luxusmarken wie Aston Martin, Bentley, Bugatti und Ferrari, aber auch bei Chrysler, Daihatsu, Isuzu, Lancia, Land Rover, Saab und Ssangyong – wohl aus unterschiedlichen Gründen.

