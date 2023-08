Autofreie Schulstraßen könnten für Leipzig ein Modell der Zukunft sein

Leipzig. Jedes Jahr zum Schulanfang fragen sich Eltern besorgt: Wie kommt unser Kind sicher zur Schule? Viele Erwachsene sehen in ihrer Fürsorge oft nur einen Ausweg: das Elterntaxi. Sie fahren ihre Jüngsten früh mit dem Auto zur Schule und holen sie nachmittags von dort auch wieder ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elterntaxis lösen kein Problem, sondern schaffen Probleme

Leipzig tut jedoch gut daran, diese Praxis nicht auch noch mit Sonderstellflächen – sogenannten Kiss & Ride-Zonen – zu unterstützen. Denn immer öfter ist es gerade dieses morgendliche Elterntaxi-Verkehrschaos vor den Schulen, das sich für die Mädchen und Jungen zur realen Gefahr auswächst.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entfernungen zwischen Grundschule und Wohnhaus sind bewusst kurz gehalten. Die Kinder sollen in der Lage sein, selbstständig und gefahrlos die Wege zurückzulegen. Ganz abgesehen davon: Bewegung fördert auch die Gesundheit. Mit Tempo 30 und Zebrastreifen hat Leipzig schon einiges erreicht. Das belegen auch die Verkehrsunfallzahlen. Schwere Unfälle mit Kindern sind in der Stadt selten.

Das kann Leipzig von Paris lernen

In Leipziger Westen geht die Kommune nun noch einen Schritt weiter. Dort wurde die Straße vor der Schule am Leutzscher Holz durch Sitz- und Spielelemente zusätzlich verkehrsberuhigt. Das könnte durchaus die Geburtsstunde für eine viel weitergehende Idee sein – nämlich die letzte Meile, die Straße vor Schulen, gänzlich autofrei zu machen. Paris hat schon mehr als 100 solcher, teils begrünten Schulstraßen eingerichtet. Ein Modell, das auch in Leipzig eine Zukunft haben sollte.

LVZ