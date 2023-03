﻿Autofreier Liviaplatz: Wie sich eine gute Idee durch schlechtes Management ins Gegenteil verkehrt

Der Ratsbeschluss zur Öffnung des Liviaplatzes für den Kfz-Verkehr und damit zur Entlastung eines von einer Großbaustelle abgehängten Teils des Waldstraßenviertels liegt drei Wochen zurück. Dass die Verwaltung ihn bislang nicht umgesetzt hat, lässt nur einen Schluss zu, meint LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Der Liviaplatz im Waldstraßenviertel hätte zu einem Vorbild für andere Orte in Leipzig werden können. Auch wenn Sitzbänke und Pflanzkübel auf nacktem Asphalt nicht gerade einladend wirken, so vermitteln sie doch einen Eindruck davon, was sich aus dieser Fläche mit etwas Gestaltungswillen machen ließe. Doch so, wie diese Idee umgesetzt wird, wächst bei vielen Menschen nicht die Lust, sondern der Frust auf Neues.