Sperrungen im Connewitzer Holz: Stadt saniert Waldwege

Leipzig. Sperrung für mehrere Wochen: Da viele der Waldwege im Connewitzer Holz stark abgenutzt sind, müssen sie saniert werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 28. August. Dafür sind die Wege auf einer Strecke von 1,7 Kilometern voraussichtlich bis Mitte September für Radfahrer und Fußgänger voll gesperrt. In der Zeit können ausgeschilderte Umleitungen in der unmittelbaren Umgebung genutzt werden.

Im betreffenden Bereich wird der Verbindungsweg von der Neuen Linie in Richtung Teichstraße bis zur Einfahrt des Sitzes der Abteilung Stadtforsten gebaut. Innerhalb des Waldgebiets Beipert, südlich des Schleußiger Wegs zwischen Elsterflutbett und Pleiße, werden zudem die inneren Verbindungswege erneuert.

Die Stadt Leipzig erneuert bis Mitte September Wege im Connewitzer Forst. Umleitungen sind ausgewiesen. © Quelle: Stadt Leipzig

Die Wege werden über die gesamte Breite gleichzeitig bearbeitet. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Absperrungen zur eigenen Sicherheit zu beachten und das Gebiet entsprechend der Umleitungen zu umgehen. Auch wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sei eine zweiwöchige Sperrung der Bereiche notwendig, damit sich die neuen Wegedecken verfestigen könnten. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 90.000 Euro.

