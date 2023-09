﻿Leipzig beantragt für Rettung des Auwaldes 45 Millionen Euro beim Bund

Leipzig. Der Auwald – Leipzigs grüne Lunge – ist in keinem guten Zustand. Schon lange ist es zu trocken. Die Stadt will daher die Renaturierung des Auwaldes weiter voranbringen. Dazu sollen gemeinsam mit dem Land Sachsen finanzielle Mittel vom Bund beantragt werden. Um sich über das Projekt zu informieren, besuchte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Dienstag das Biotop.

Begleitet wurde der etwa zweistündige Spaziergang von Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) und dem sächsischen Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sowie von Mitarbeitenden des Forstamtes und der Landestalsperrenverwaltung. Doch warum ist ausgerechnet der Leipziger Auwald von solch großer Bedeutung für den Umweltschutz?

Auwald als möglicher CO2-Speicher

„Der Leipziger Auwald zeigt, dass natürlicher Klimaschutz durch das Einspeichern von CO2 in der Natur funktioniert“, erklärte Bundesumweltministerin Lemke. „Das geht zusammen mit Naturschutz, mit Hochwasserschutz und auch mit der Naherholung für die Bevölkerung.“ Der Schlüssel dafür sei die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren: der Stadt, dem Naturschutz, der Wasserwirtschaft, auch dem Land und den Eigentümern der Flächen. „Alle ziehen hier an einem Strang“, so die Grünen-Politikerin.

Staatsminister Günther betonte ebenfalls die Wichtigkeit des Waldes: „Der Auwald ist von nationaler und internationaler Bedeutung. Hier bündeln sich ganz viele Probleme, die wir überall haben. Er ist gefährdet, da in der Vergangenheit Menschen sehr stark eingegriffen haben. Es wurden riesige Entwässerungen und Drainagen eingebaut. Dazu kommen Klimawandelfolgen und die Eingriffe in den Wasserhaushalt durch den Bergbau.“

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Sächsischer Umweltminister Wolfram Günther besichtigen vom Rosentalturm den Auwald in Leipzig. © Quelle: Raik Schache

Auwald-Rettung ist Generationenaufgabe

Dennoch sei der Auwald nach wie vor ein Hotspot der Biodiversität und habe riesiges Potenzial durch Wiedervernässung, wodurch CO2 gebunden werden könne. „Wir sind dabei, einen Masterplan zu entwickeln, das ist eine Generationenaufgabe. Parallel dazu laufen auch schon Maßnahmen“, erklärte Günther. „Natürlich ist der Auwald auch ein wichtiges Naherholungsgebiet.“

Zu den laufenden Maßnahmen gehört etwa ein Öffnungsbauwerk am Burgauenbach, das die Stadt in diesem Jahr fertiggestellt hat. „Dadurch kann regelmäßig Wasser in die Aue fließen“, sagte Umweltbürgermeister Rosenthal. „Gerade renaturieren wir den Zschampert in Schkeuditz. Dadurch kann er bei Hochwasser die Aue wieder fluten.“ Zudem werde in diesem Jahr das Projekt „Lebendige Luppe“ bei der Landesdirektion eingereicht. Es soll ein neues, künstliches Gewässer am Nahleauslassbauwerk geschaffen werden, das dann die Hochwässer aus der Nahle aufnimmt und den Wald regelmäßig überschwemmt.

Das Projekt „Lebendige Luppe“ soll mit Geldern des Bundes umgesetzt werden. Für ein gemeinsames Naturschutzgroßprojekt von Stadt und Land, mithilfe dessen noch mehr Wasser in die Aue befördert werden soll, werde ebenfalls finanzielle Unterstützung benötigt. „Wir beantragen daher 45 Millionen Euro beim Bund“, erklärte Rosenthal.

Wie Bundesumweltministerin Lemke ausführte, möchte der Bund den natürlichen Klimaschutz in den nächsten Jahren mit mehr als vier Milliarden Euro unterstützen. „Das Geld wollen wir unter anderem für die Renaturierung von Mooren und Auen ausgeben, weil das ein unglaublich wichtiger Beitrag für die Anpassung an den Klimawandel ist“, sagte sie.

Hochwasser wirkt sich auf Nutzung aus

Die Renaturierung des Auwaldes bringt unterdessen auch Einschränkungen für die Freizeit-Nutzung durch den Menschen mit sich. „Es ist nicht unser Bestreben, dass wir den Leipzigern die Aue wegnehmen. Aber wir müssen sie wieder in einen ursprünglichen Zustand versetzen, der – mit den Menschen gedacht – auch eine zukünftige Nutzung ermöglicht“, sagte Umweltbürgermeister Rosenthal. Er könne nicht garantieren, dass zukünftig bei Hochwasser noch eine so umfangreiche Nutzung möglich ist, wie sie jetzt stattfindet.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Andreas Stickert (Forstamt) bei einem ausgedehnten Waldspaziergang. © Quelle: Raik Schache

