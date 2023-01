﻿„Verkehrsplanung aus dem letzten Jahrhundert“ – ADFC übt harte Kritik an B 87-Kreuzung in Taucha

Der Fahrradverein ADFC kritisiert den umgebauten B 87-Knotenpunkt in Taucha scharf. Die Fahrradexperten bemängeln, dass Radfahrer bei der Planung nicht beachtet worden seien – und machen das an konkreten Stellen fest. Die Behörden reagieren.

Leipzig/ Taucha. Es war das wohl größte Straßenbauvorhaben in Taucha im vergangenen Jahr – und kaum rollt der Verkehr auf der B 87 wieder, hagelt es Kritik vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Der inzwischen wieder freigegebene Knotenpunkt in Taucha, so die Meinung des Verkehrsclubs, sei fahrradunfreundlich, Radfahrer seien den Straßenverhältnissen ausgeliefert. Die Rede ist sogar von einer "Verkehrsplanung aus dem letzten Jahrhundert". Was genau löst hier so harte Reaktionen aus? Und wie reagieren die Verantwortlichen?