Höchste Quote im Bundesvergleich

Nirgendwo in Deutschland, gibt es mehr ältere Arbeitnehmer als in Sachsen. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist der Anteil der arbeitenden 60- bis 64-Jährigen sehr hoch. Ältere werden in den Betrieben wieder gebraucht, heißt es beim DGB.