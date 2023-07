﻿Radweg ins Nichts auf der B 87: Sachsen und Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Plänen

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

So transparent ist die Gesundheit Leipziger Kinder noch nie gewesen. Das Rathaus hat jetzt eine Fülle von Daten veröffentlicht – teils mit Zündstoff. So mussten bei den Untersuchungen der Schulanfänger für 2022 in Grünau und Paunsdorf 30 Prozent der Kinder zurückgestellt sowie sozialpädagogisch betreut werden.