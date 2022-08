Eine 33-jährige Frau soll in Wurzen ihren neugeborenen Sohn getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus.An diesem Freitag beginnt der Prozess am Landgericht.

Leipzig. Ihr toter Sohn wurde in einem Gefrierfach gefunden, verpackt in einer Einkaufstüte: Eine 33-Jährige steht ab diesem Freitag in Leipzig vor Gericht, weil sie ihr Baby unmittelbar nach der Geburt umgebracht haben soll. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags geführt. Doch inzwischen geht es nach Informationen des Landgerichts Leipzig sogar um den Tatvorwurf des Mordes.

Am 10. November vorigen Jahres war die Leiche des Babys in einer Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter im Wurzener Ortsteil Sachsendorf entdeckt worden. Ein Mitbewohner der Eltern fand das tote Neugeborene in einem alten Kühlschrank im Waschraum der Unterkunft in der Straße Am Ring. Etwa am 29. Oktober – der exakte Geburts- und Todeszeitpunkt ließ sich dem Vernehmen nach nicht genau bestimmen – soll die Angeklagte Angela B. ihren lebensfähig geborenen Sohn umgebracht haben. Laut Aktenlage wurden dem Säugling Schnitte am Hals zugefügt, er starb an einer Lungenembolie.