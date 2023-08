﻿Zwenkauer Bäcker Hennig: „Hygiene versteht sich von selbst“

Bei einer Kontrolle im Backhaus Hennig wurden längst behobene Mängel registriert. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, erläutert Bäckermeister Jens Hennig.

Leipzig. Der inzwischen 81-jährige Opa ist der stärkste Kritiker. Schon immer hat er seinen Jungs und allen Beschäftigten nahegelegt, in allen Ecken auf Hygiene und Tugenden zu achten. „Das ist unser Grundsatz. Hygiene versteht sich doch von selbst“, sagt Bäcker und Betriebswirt Martin Hennig (38), der gemeinsam mit seinem Vater, dem Bäckermeister Jens Hennig (60), das gleichnamige Familienunternehmen im Zwenkauer Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz leitet. Das sieht sich nicht als Großbäckerei, obwohl es mittlerweile in und um Leipzig sowie in Halle und Altenburg 84 Filialen betreibt.